社協調查：不適切住屋平均氣溫30至41度　居民指太熱不敢回家

本港持續面對酷熱天氣，不適切住房的居民更首當其衝。社區組織協會調查發現，在14個單位樣本中，平均氣溫高達30至41度，90%受訪者因居所太熱引致身體不適。社協建議提供劏房能源津貼，加快興建簡約公屋、過渡房屋及公屋等。 社協今日聯同一眾劏房、板間房、天台屋基層前往立法會申訴，表達基層在極端天氣下的困難。社協早前訪問了308名惡劣居所住客，並量度 14 個不適切居所單位的溫度，平均氣溫達31至40度。90%受訪者因居所太熱而引致身體不適，包括失眠睡不好 （83%）、情緒不穩（60%）、皮膚問題 （53%）、暈眩（34%）等。

80%受訪者被濫收水電費但啞忍 調查發現，受訪者的每月家庭入息中位數為11,000 元，遠低於全港的21,200元。住屋開支的壓力沉重，租金連水電費佔入息中位的47%，創5年來同類型研究的新高。即使已實施水務條例規管濫收水費，社協社區組織幹事張楚瑜指因執法效力不足，此「尚方寶劍」其實不夠鋒利。儘管有75%的受訪者知道租務管制條例生效，45%的受訪者知道水務署有打擊濫收水費，但80%的受訪者選擇啞忍，主要擔心被秋後算賬。 有劏房居民表示，因樓下是餐廳，開窗一樣悶熱，但關窗開冷氣又昂貴，面對兩難局面。他亦不敢舉報業主濫收水電費，「一講就叫你搬走」，而政府執法不足，他建議當局「落區」抽查。有板間房住戶批評政府立例後無人執法，他需繳付140元水費，反問「有咩理由咁貴？」而因屋內悶熱，他寧願選擇到地鐵站坐着「歎冷氣」，被警察問為甚麼不回家。有劏房居民同樣因屋內侷促指不敢回家，選擇到快餐店坐。為了節省水費，劏房戶指「慳得就慳」，用洗衣服的水沖廁所，並在工作地方帶水回家。

工聯會立法會議員郭偉强了解到不適切住房居民惡劣的生活環境，但同時因地理位置等拒絕搬到公屋、過渡房屋。他指不希望居民在現在的環境困得太久，不應限制在現在的位置，應讓自己有多些選擇，「唔好揀條掘頭路」，他呼籲這些居民若合資格申請公屋一定要申請。 促中電及港燈為劏戶單位提供優惠 社協副主任施麗珊建議政府每年派發劏房水電津貼，亦希望中電及港燈可以為劏房單位提供優惠。社協促請政府重啟並優化「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，包括設置「抗熱物品清單」，讓基層增添遮光窗簾、循環扇、隔熱板等。同時，政府應提高資助額，發展「購買券」，讓基層直接到名單上的店舖選購需要的物品。社協建議增設社區休憩設施，開放予基層居民對抗盛夏，包括在全港18區開放避暑及學習中心、免費開放游泳池等。