社協調查：李家超及其班子施政表現評分連續兩年下跌 受訪者仍最關注土地及房屋問題

就最應優先跟進的政策方面,52.6%受訪者認為當局應優先改革現行經濟援助的發放機制,增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額;其次是每年興建35,000個公屋單位(47.4%),確保輪候三年上樓;第三則是制定時間表,在未來十年「告別劏房及籠屋」(41.1%);再其次是對貧困兒童及青少年提供更充足的保障,避免跨代貧窮(35.9%)。

KPI不應僅說「做了甚麼」

社區組織協會副主任施麗珊表示,不少政策問題屬積累多年的深層次矛盾,當局務必認真處理,包括貧窮差距、房屋及土地、醫療與健康、社會福利、安老照顧、退休保障、經濟發展、教育、勞工保障及照顧弱勢社群等範疇。她又指,行政長官李家超然在2022年施政報告中,訂立 110 項關鍵績效指標(KPI),惟當中部份指標屬產出(output)的指標,而非以效益(mpact)為主導,故她認為當局「不應僅說『做了甚麼』(what you have done),而是『做到甚麼』(what you have achieved)必須是解決問題為目標,方能回應社會所需和關注。」