社協調查：李家超及其班子施政表現評分連續兩年下跌 受訪者仍最關注土地及房屋問題 (陳奕釗攝)

行政長官李家超將於2024年10月發表任內第三份施政報告，香港社區組織協會今日(15日)公布《基層市民對特區政府過去兩年施政評分及新一份施政報告的期望》調查報告，指對於特首李家超及其帶領管治班子團隊在過去兩年的施政表現，近七成(69.1%)受訪者給予5至8分，平均分數是5.8分，中位數則為6分，表現為合格以上。然而，調查亦指出，過去施政報告所提出的政策均屬長遠發展，動輒十至二十餘年才見成效，與現時活在水深火熱的基層市民生活仍相距甚遠；故期望政府制訂相應政策和服務，協助他們脫離困境。

社協於2024年6月27日至9月8日期間展開網上問卷調查，收集基層市民對本屆政府第二份施政報告的意見，同時亦比對去年(2023年)和前年(2022年)類似調查統計數據，檢視基層市民對特首李家超過去兩年施政表現的評價。 施政表現評分連續兩年下跌 結果指出，受訪者對李家超及其帶領管治班子團隊在過去兩年的施政表現評分平均為5.8分、中位數為6分；若只計2023年9月平均分則是6.4分，中位數為6分；2022年9月平均分6.8分，中位數為7分，雖然整體評分仍屬合格(5分以上)的水平，但評分連續兩年下跌，顯示當局扶貧力度不足，基層困境未解決。

在評價特區政府能否做到「民有所呼，我有所應」方面，受訪基層市民對政府的正面與負面評價的比例已接近一半(52.8)認為特區政府管治班子非常能夠或頗能夠做到，47.3%認為頗不能夠或非常不能夠做到；正面與負面評價兩者比例由2022年的八、二比，減至2023年的六、四，再轉為2024年的五、五比，情況令人關注和憂慮，值得當局仔細分析原因。 增加就業機會、照顧弱勢社群負面評價較多 在各政策目標的表現方面，「增加就業機會」和「照顧弱勢社群」出現較多負面評價，當中認為頗差或非常差的受訪者分別超逾一半，即51.3%及50.1%；這點或與政策成效延後及未有相應政策支援有關。調查指「照顧弱勢社群」一

項的評價轉差，與現屆政府精準扶貧策略有關；雖然現屆政府推出共創明TEEN計劃、社區客廳、關愛隊等多項扶貧措施，相關措施先聚焦於劏房戶、單親家庭及清貧長者，而且受惠人數少，對於其他弱勢社群，例如，綜援受助人、在職貧窮家庭、精神復原人士、無家者等的支援服務改革著墨不多，扶貧力度不足。

調查續指，「增加就業機會」的評分出現逆轉，相信與經濟轉型下，市場對個別行業勞工需求減少，惟 同時又面對輸入外勞的挑戰，加上現有勞動職位待遇欠善，零工經濟下出現短期化、零散化的工作崗 位，令基層勞工不感到就業機會增加，相反又有面臨裁員或被取代的風險。

土地及房屋仍是最關注問題 至於，在希望特區政府優先處理的政策問題方面，情況與2023年及2022年本會同類調查相若。「土地及房屋」為最多受訪者(63.4%)最希望當局先處理的議題，其次是弱勢社群照顧(48.2%)、醫療服務(48.0%)、社會福利服務(43.5%)、教育資源(40.1%)；至於貧富差距、政府較多著墨的經濟發則分別有37.2%和23.3%受訪者重視。

就最應優先跟進的政策方面，52.6%受訪者認為當局應優先改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額；其次是每年興建35,000個公屋單位(47.4%)，確保輪候三年上樓；第三則是制定時間表，在未來十年「告別劏房及籠屋」(41.1%)；再其次是對貧困兒童及青少年提供更充足的保障，避免跨代貧窮(35.9%)。 KPI不應僅說「做了甚麼」 社區組織協會副主任施麗珊表示，不少政策問題屬積累多年的深層次矛盾，當局務必認真處理，包括貧窮差距、房屋及土地、醫療與健康、社會福利、安老照顧、退休保障、經濟發展、教育、勞工保障及照顧弱勢社群等範疇。她又指，行政長官李家超然在2022年施政報告中，訂立 110 項關鍵績效指標(KPI)，惟當中部份指標屬產出(output)的指標，而非以效益(mpact)為主導，故她認為當局「不應僅說『做了甚麼』(what you have done)，而是『做到甚麼』(what you have achieved)必須是解決問題為目標，方能回應社會所需和關注。」

她又建議， 政府應在房屋、就業、扶貧三大方面同時在大政策方面作出改善及推出大型合需要的扶助措施，「尤其是就業出現問題，收入已微薄的基層，收入再下降，就會令已很生活困難的，更加困難，產生更多家庭及社會問題。」