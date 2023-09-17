社協調查：6成受訪者希望當局先處理土地及房屋問題

行政長官李家超將於下月25日發表其上任後第二份施政報告，香港社區組織協會於今年 8 月至 9 月期間展開網上問卷調查，收集基層市民對本年第二份施政報告的意見，同時亦比對去年調查統計數據，並檢視基層市民對特首李家超過去一年施政表現的評價。結果顯示李家超平均評分為6.4分，較去年低0.4分，而有逾67%受訪者希望當局先處理土地及房屋問題，其次為醫療及教育。

調查指出，基層市民對行政長官過去一年的評價，以10分為滿分，平均評分為6.4分，較去年在李家超上任後的平均分6.8分，微跌0.4分。至於港府工作表現方面，最多市民對政府的促進經濟發展工作感到滿意，當中有68%受訪者認為非常好或頗好，其次有63.4%受訪者對港府提高政府效率的工作感到滿意。

調查共訪問644位受訪者，年齡包括18歲以下至65歲以上人士，絕大部份(85.6%)屬30至64歲人士，當中七成半(77.2%)屬女性，其餘為(22.8%)屬男性。受訪者近七成半(73.4%)具中學程度，一成半(16.8%)小學程度，近一成(9.2%)大專或以上程度。

最多受訪者希望當局先處理土地及房屋

另外，調查亦指，最多受訪者(67.1%)最希望當局先處理土地及房屋、其次是醫療服務(39.9%)、教育資源(36.2%)、然 後是弱勢社群照顧(34.9%)。至於新一份《施政報告》，有近六成受訪者認為當局應優先改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額。

土地及房屋問題依舊是基層市民最關注範疇

社協表示，結果反映土地及房屋問題依舊是基層市民最關注的政策範疇，對於弱勢社群照顧、貧富差距和社會福利服務，直接影響貧窮人口及邊緣社群福祉，期望當局加大相關施政力度。