社協：政府評分連跌兩年 市民關注就業 冀解決房屋問題

新一份《施政報告》下月16日發表，社區組織協會今年8月至9月經網上調查訪問713名基層市民，結果顯示對特首李家超政府的施政評分連續兩年下跌，以10分為滿分，今年平均得分為5.8。各政策目標表現方面，「增加就業機會」及「照顧弱勢社群」出現較多負面評價。

輸入外勞與職位減少雙重夾擊

調查結果顯示，受訪者對李家超及其帶領管治班子團隊在過去兩年的施政表現評分平均為5.8分、中位數為6分，雖屬合格，但連續兩年下跌。其中各政策目標的表現方面，「增加就業機會」和「照顧弱勢社群」出現較多負面評價，當中認為頗差或非常差的受訪者分別為51.3%及50.1%。就前者而言，社協相信在個別行業職位需求減少及輸入外勞雙重夾擊下，市民擔憂飯碗不保。至於後者，相信是受惠人數較少，扶貧力度不足。