社工斥狄志遠如普京參選般扮代表　不滿在社工註冊局事宜上「粒聲唔出」

政府計劃修訂《社工註冊條例》，改組社工註冊局。2名社工今早到政府總部外請願，反駁勞工及福利局局長孫玉菡指控社工註冊局的「5宗罪」，並聲討狄志遠沒有充分諮詢業界，卻「扮代表」支持政府修例。
社工謝世傑及吳先生到政總外請願，批評狄志遠在立法會福利事務委員會會議上「靜坐」，但並非抗議，而是「粒聲唔出」。兩人形容狄志遠如俄羅斯總統普京參選般，沒有強勁對手，就成為業界「代表」。
狄志遠邀請2人對話
狄志遠到現場，解釋當時「唔出聲有我嘅選擇」，強調有持續諮詢業界意見，在過程中聆聽到不同聲音，有人支持改革，亦有人擔心行政干預專業，而他則支持令社工邁向更專業發展的改革方案。他又指和2人在現場公開對話未必方便，誠意邀請他們在立法會會議室討論並接受他們質詢。但如果對方希望在傳媒面對對話，擁有較高透明度亦可接受。
對於狄志遠指交由社會判斷政府所指的社工註冊局「5宗罪」，不希望政治化。謝世傑回應指此說法不負責任，狄志遠應澄清不實指控。有關狄志遠邀請對話，2人表示多謝邀請 ，「但唔會喺到答你，對你好失望」，他們認為不應「2個人走嚟舉手舉腳就聽我哋意見」，狄志遠應主動聆聽業界意見，例如向全港2萬多名社工進行民調、舉辦討論會等。
另一方面，2名社工質疑政府「一早將改革方案放喺櫃桶，係黑箱作業」，他們說無法阻止草案，但不可被人「亂砌生豬肉」，逐項反駁政府所指的「5宗罪」。例如指有申請社工註冊或續期申請的人士曾干犯嚴重罪行，2人反駁根據社工註冊條例，除了干犯附表二的罪行而須拒絕註冊外，其他違紀行為則可拒絕註冊。其他違紀行為涉及主觀判斷，註冊局需接獲投訴後才可處理，反問修例草案莫非要把「不受政府歡迎的社工」秋後算帳，趕盡殺絕？
2人認為指控令人啼笑皆非
孫玉菡提及社工註冊局從2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」。2人認為指控令人啼笑皆非，根據社工註冊條件，無論強制抑或自願持續進修的要求非註冊局的職能，而且註冊局只是停止了多年在網上協助推廣其他機構舉辦課程的宣傳平台，反問局長「那來的假消息？」