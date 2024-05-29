社工斥狄志遠如普京參選般扮代表 不滿在社工註冊局事宜上「粒聲唔出」(陳芷晴攝)

政府計劃修訂《社工註冊條例》，改組社工註冊局。2名社工今早到政府總部外請願，反駁勞工及福利局局長孫玉菡指控社工註冊局的「5宗罪」，並聲討狄志遠沒有充分諮詢業界，卻「扮代表」支持政府修例。

社工謝世傑及吳先生到政總外請願，批評狄志遠在立法會福利事務委員會會議上「靜坐」，但並非抗議，而是「粒聲唔出」。兩人形容狄志遠如俄羅斯總統普京參選般，沒有強勁對手，就成為業界「代表」。

狄志遠邀請2人對話

狄志遠到現場，解釋當時「唔出聲有我嘅選擇」，強調有持續諮詢業界意見，在過程中聆聽到不同聲音，有人支持改革，亦有人擔心行政干預專業，而他則支持令社工邁向更專業發展的改革方案。他又指和2人在現場公開對話未必方便，誠意邀請他們在立法會會議室討論並接受他們質詢。但如果對方希望在傳媒面對對話，擁有較高透明度亦可接受。