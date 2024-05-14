社工註冊局被指嚴重偏離條例賦予權力 孫玉菡：須完善管治 註冊局主席︰有誤解

勞福局長孫玉菡日前公開點名批評社工註冊局嚴重偏離《維護國家安全條例》精神，並置社會利益不顧。社工註冊局主席伍銳明認為局長有誤解，強調審批社工註冊機制行之有效。孫玉菡昨再回應指，無誤解註冊局工作，重申有需要完善相關管治，有方案會盡快公布，強調不涉及政治因素。

社工註冊局的組成有8名民選成員、6名委任及一名社署代表。根據法例，註冊局有兩項重要職能，包括因應社工登記註冊的標準，審核哪些人合資格抑或不合資格；同時要監管社工質素，如有違紀行為，要有適當處理。伍銳明昨早在電台節目上表示，任何申請註冊人士違反《社會工作者註冊條例》附表2列出的罪行，都需要註冊局全體成員同意下，才獲註冊，國安罪行與其他罪行使用同樣原則處理，做法清楚並行之有效。

至於被控暴動罪的「陣地社工」成員陳虹秀出任註冊局紀律委員會備選委員小組，受到爭議，伍銳明回應指，進行委任時並未委任被控告或有案底的人士加入小組，又指香港重視無罪推定，註冊局不會因為某名人士被指有問題，就輕易剝奪有關人士的權利。

孫玉菡昨回應時重申，對註冊局的工作沒有任何誤解，而他提出的擔憂不牽涉政治；重申社工註冊局嚴重偏離條例賦予的權力，政府必須在公眾利益和一小撮專業利益中取平衡，有必要完善註冊局管治，有方案會盡快公布。孫玉菡又指，「他們紀律委員會的備選小組委員，如果她正牽涉一單暴動的法庭案件，是否一定要找她擔任，條線是否移得太過分。」