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2024-01-19 04:31:14
日報

社會復常空氣污染反彈 臭氧年均濃度有紀錄最高

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空氣污染

環團指，本港經濟活動復常，去年多種污染物較前一年錄得雙位數增幅。

空氣質素與健康息息相關，本港經濟活動復常，空氣污染反彈，其中臭氧年均濃度攀升至有紀錄以來最高位。環團健康空氣行動檢視環保署的數據，去年多種污染物錄得雙位數增幅，上升幅度最大的是路邊監測站臭氧年均濃度，達32%；唯一下跌的是路邊二氧化氮年均濃度，較前一年略降2%。機構促請政府盡快制訂本地和區域方案，應對臭氧升勢，促請政府全面推行綠色運輸，發展郵輪碼頭岸電，收緊空氣質素指標至世衛標準。

健康空氣行動指，本港空氣質素於疫情期間(2020至2022年)有所改善，2022年一般監測站及路邊監測站錄得的二氧化氮(NO2)、可吸入懸浮粒子(PM10)及微細懸浮粒子(PM2.5)年均濃度，均是有紀錄以來最低。而檢視過去一年空氣質素監測站的數據，發現在疫情結束、社會復常和全面通關後，整體空氣污染水平反彈。

多種污染物錄得增幅，介乎8至32%之間，當中上升幅度最大的是路邊監測站臭氧年均濃度，達32%；其次是一般監測站錄得PM2.5亦升29%。

機構指，全港有15個一般監測站，反映各區空氣質素，當中西部及北部地區的空氣質素較差，包括屯門、元朗及北區，其中屯門監測站的年均NO2、PM10、PM2.5濃度均居各區首位。機構指，屯門區受多種排放源影響，包括路面交通、水上運輸、發電廠、區域排放等，該區長期是香港空氣質素最差的地區之一。

機構又指，值得注意的是，遠離市區的塔門監測站，錄得的臭氧濃度(每立方米77.3微克)最高，反映臭氧污染主要是區域問題；去年南區錄得的臭氧濃度超越塔門，高達每立方米82.7微克，為各區之首，東區監測站的臭氧年均濃度亦與塔門相近，顯示市區臭氧污染加劇。

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倡推出更多綠色運輸

健康空氣行動指，本港路邊空氣污染仍然嚴重，主要源頭是商用車輛，但現時商用車電動化比例不足1%。認為政府應加快步伐，盡早訂定全面停止新登紀燃油商用車的年份，並與業界探討加速轉型的方案，例如提供適當資助。政府亦應推出更多綠色運輸，發展郵輪碼頭岸電；亦必須盡快訂定本地及區域性方案，應對臭氧升勢。

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