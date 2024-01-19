社會復常空氣污染反彈 臭氧年均濃度有紀錄最高

空氣質素與健康息息相關，本港經濟活動復常，空氣污染反彈，其中臭氧年均濃度攀升至有紀錄以來最高位。環團健康空氣行動檢視環保署的數據，去年多種污染物錄得雙位數增幅，上升幅度最大的是路邊監測站臭氧年均濃度，達32%；唯一下跌的是路邊二氧化氮年均濃度，較前一年略降2%。機構促請政府盡快制訂本地和區域方案，應對臭氧升勢，促請政府全面推行綠色運輸，發展郵輪碼頭岸電，收緊空氣質素指標至世衛標準。 健康空氣行動指，本港空氣質素於疫情期間(2020至2022年)有所改善，2022年一般監測站及路邊監測站錄得的二氧化氮(NO2)、可吸入懸浮粒子(PM10)及微細懸浮粒子(PM2.5)年均濃度，均是有紀錄以來最低。而檢視過去一年空氣質素監測站的數據，發現在疫情結束、社會復常和全面通關後，整體空氣污染水平反彈。

多種污染物錄得增幅，介乎8至32%之間，當中上升幅度最大的是路邊監測站臭氧年均濃度，達32%；其次是一般監測站錄得PM2.5亦升29%。 機構指，全港有15個一般監測站，反映各區空氣質素，當中西部及北部地區的空氣質素較差，包括屯門、元朗及北區，其中屯門監測站的年均NO2、PM10、PM2.5濃度均居各區首位。機構指，屯門區受多種排放源影響，包括路面交通、水上運輸、發電廠、區域排放等，該區長期是香港空氣質素最差的地區之一。 機構又指，值得注意的是，遠離市區的塔門監測站，錄得的臭氧濃度(每立方米77.3微克)最高，反映臭氧污染主要是區域問題；去年南區錄得的臭氧濃度超越塔門，高達每立方米82.7微克，為各區之首，東區監測站的臭氧年均濃度亦與塔門相近，顯示市區臭氧污染加劇。