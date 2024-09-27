社會掀起熊貓熱 多區趁機辦活動推熊貓經濟

隨着香港大熊貓數目「二變六」，社會便掀起一股熊貓熱，不少商場均以熊貓作主題的布置，出現「無處不熊貓」。而本港亦有多個地區組織或團體看準契機，推出大熊貓主題活動，推動大熊貓經濟。其中南區區議會舉辦一系列「處處有熊貓」活動，有區議員期望可以藉此帶動南區的旅遊發展，吸引更多市民及遊客到區內遊覽和消費。九龍西區各界亦有熊貓活動，活動籌委會主席認為熱潮能否持續，要視乎政府的推動及商戶和市民的配合。
南區區議會趁中央贈港大熊貓落戶之際，舉辦一系列熊貓活動，包括本月29日至10月1日將有大熊貓主題的帆船和綵艇穿梭香港仔避風塘，區內商戶推熊貓元素糕點。區議員林詠欣表示，一系列活動帶動了區內熊貓熱潮，亦成為街坊茶餘飯後討論話題。她認為有6隻熊貓落戶南區，是難得的時機，可以透過推動熊貓經濟，推動南區的旅遊發展。
九龍西辦熊貓光雕匯演
九龍西區各界協會早前亦與太空館合作，以太空館的外牆作熊貓光雕匯演，頗受歡迎，不少市民亦順道到光顧尖沙咀一帶的商場及餐廳。
推熊貓飼養員體驗計劃
協會未來將推出熊貓飼養員體驗計劃，招募青少年到四川熊貓基地體驗飼養員的工作。九龍西區各界喜迎熊貓系列活動籌委會主席閻小穎表示，匯演能夠帶動更多市民外出，但熊貓熱潮能否持續，要視乎政府的推動及商戶和市民的配合；又建議商界可以把握機遇，仿效四川成都，推出熊貓的旅遊和文創產品。