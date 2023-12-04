社民連：行山被指「違國安法」截查兩小時 警：斜坡維修忠告安全

社民連指本周日（12 月 3 日）成員及友好到赤柱犀牛石郊遊，在起點遭 20 名軍裝及便裝警察截查。（社民連相片）

社會民主連線昨日（3日）晚上於facebook發文，稱昨午其成員與20多名友好前往赤柱犀牛石郊遊時，被20名軍裝及便裝警員截停，聲稱他們涉嫌違反《國安法》，其間被搜身及搜查隨身物品，擾攘兩小時後才獲放行。警方回覆傳媒表示，巡邏期間發現有一群人欲進入正緊急維修的斜坡範圍，遂上前截查並忠告注意遠足安全，無人被捕。

社民連在稱昨午約 2 時半，在赤柱炮台起點遭 20 名軍裝及便裝警察截停，聲稱涉嫌違反《國安法》。「全體參加者不分男女老弱，遭警方以接近一比一的警力盯防，並被搜身及搜查隨身物品」，「一場好端端的遠足郊遊活動遭警方留難擾攘達兩小時」，最終警方沒有發現任何危害國安的證據。

期間不斷見遊人溯山徑而下

社民連續指，警方最後稱赤柱炮台到斜炮頂、犀牛石的山徑為維修斜坡之用，阻止他們遠足，但期間不斷見到遊人溯山徑而下，批評這是「打腫警方的嘴巴」。社民連稱，警方放人的時間天色漸已昏暗，行山隊伍決定解散離開。

警方稱昨日下午 2 時 23 分在赤柱黃麻角道一帶進行巡邏期間，發現有一群人欲進入正進行緊急維修的斜坡範圍，人員遂上前截查並忠告他們注意遠足安全。警方稱其後該批行山人士自行離開現場，事件中沒有人被捕。