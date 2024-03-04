社福機構競投津助福利項目納新條件　3年內舉辦支持政府活動可加分

政府現時就18區關愛隊的評審準則，包括要愛國愛港、能支持和配合政府領導，以及具備一定地區網絡和服務經驗。社會福利署將在競投新津助福利項目方面推出新安排，包括要求申請的社福機構在過去3年曾舉辦支持政府政策的活動或服務，以及增加在地區建立地區聯絡或服務網絡的評分比重。

社署：愛國愛港機構推政策確保惠及市民

社署回覆《am730》查詢指，今年首季起推行兩項與競投新津助福利項目有關的新措施，包括在評分標準新增過去3年曾舉辦響應或支持政府政策、措施的活動或服務，活動可與社福政策、國情或國家發展、慶祝國慶和香港回歸有關，另會增加在地區上建立地區聯絡或服務網絡的評分比重，突顯地區策略性協作的重要性。