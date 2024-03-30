社福組織籲政府加強支援照顧者 社署稱續增設指定延長時間服務名額

本港人口持續老化，「以老護老」的情況越來越多，較年長的照顧者既要照顧更年長的長者，亦要照顧自己生活，身心負擔不輕。今年70多歲的惠珍，約10年前需要照顧中風的母親，初期全天候貼身照顧，後來為母親申請長者日間護理中心的宿位，讓母親在中心做運動，例如踏單車機等。雖然日間護理的服務時間較短，很多時候要在下午約3時許便要接母親回家，但仍為她帶來的喘息的空間，舒緩情緒壓力。

香港婦女中心協會單位主管丘梓蕙說，日間照顧服務非常重要，但在名額和時間上服務都未夠到位，不少全職工作的「打工仔女」，很難準時在下午5時前接回長者，她認為如果要做到居家安老，政府需加強對照顧者的支援。