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2024-03-30 12:12:13

社福組織籲政府加強支援照顧者 社署稱續增設指定延長時間服務名額

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本港人口持續老化，「以老護老」的情況越來越多(資料圖片)

本港人口持續老化，「以老護老」的情況越來越多(資料圖片)

本港人口持續老化，「以老護老」的情況越來越多，較年長的照顧者既要照顧更年長的長者，亦要照顧自己生活，身心負擔不輕。今年70多歲的惠珍，約10年前需要照顧中風的母親，初期全天候貼身照顧，後來為母親申請長者日間護理中心的宿位，讓母親在中心做運動，例如踏單車機等。雖然日間護理的服務時間較短，很多時候要在下午約3時許便要接母親回家，但仍為她帶來的喘息的空間，舒緩情緒壓力。

香港婦女中心協會單位主管丘梓蕙說，日間照顧服務非常重要，但在名額和時間上服務都未夠到位，不少全職工作的「打工仔女」，很難準時在下午5時前接回長者，她認為如果要做到居家安老，政府需加強對照顧者的支援。

立法會福利事務委員會委員林素蔚說，長者在日間護理中心除了有社交娛樂外，亦有復康訓練和認知等訓練，讓長者可居家安老，在熟悉環境開心及尊嚴生活，而不是有甚麼需要就輪候老人院，當局應大力推動日間護理或暫託支援。

社署表示，現時全港共有10間受社署資助的指定長者日間護理中心或單位，提供「延長時間服務」，在周一至周六朝8晚8服務，或者星期日及公眾假期提供朝8晚6服務，社署會繼續在新落成的資助長者日間護理中心，增設指定延長時間服務名額，配合長者及照顧者的需要。

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原文刊登於 香港電台

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