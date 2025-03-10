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2025-03-10 04:31:50
日報

社福開支削7% 孫玉菡：恆常開支無再調整空間

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勞工及福利局長孫玉菡

孫玉菡稱社福恆常開支難有調整空間。(資料圖片)

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財政預算案提出削減政府經常開支，包括削減社福界一筆過撥款，到2027/28年度累計減幅7%，當中社署會為中小型社福構構承擔當中4%。勞工及福利局長孫玉菡表示，用於社會福利的恆常開支已沒有再調整的空間；若須再進一步削減社福開支，只能針對非經常開支或可以用更有創意的方法處理。他重申，一些政府已承諾的服務，如照顧券、服務量增加等，將不受影響。

以社署於5年前獲撥款用作購置物業的200億元額度非經常開支為例，截至去年底，署方僅用約2.4億元，即約1%。惟孫玉菡指出，200億元額度由財委會批出，用途清晰，只可用作購買社福物業，須與經常開支分開處理。但就強調當局會善用資源，例如老人及小朋友使用的地方須盡量是低層，令購買時出現限制。既然政府較難買到較低樓層單位設置長者或兒童設施，可以「騰籠換鳥」，考慮將提供青年或家庭服務的機構，搬到較高樓層、價錢也相對便宜的單位。孫玉菡指，騰出的低層單位可交由提供長者或兒童服務的機構使用，亦可以同時節省成本，效果更理想。

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料第二季踏入高才通續簽高峰

被問及高端人才通行證計劃，孫玉菡表示，截至今年1月底，約有300多個高才通簽證到期，由於數目太少，不太想貿然去看當中有多少是續簽或不作續簽；但就表示與政府預期差不多，屬滿意及樂觀。

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