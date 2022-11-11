社署：疫下賣旗不達標無損資格 輪椅人士自強協會疫下難募捐

不少坐電動輪椅人士輪椅一旦損壞即難以外出，服務肢體傷殘人士的自強協會是全港唯一不設資產審查提供免費維修保養電動輪椅的機構。日常營運開支依靠賣旗籌款及募捐，協會本周六在九龍區賣旗，自強協會坦言，近年市民對機構賣旗籌款態度改變、疫情影響市民出行等，協會也自強，加強社交媒體宣傳尋找更多義工參與賣旗活動，盼今年賣旗可達社署目標款額，避免失落來年申請賣旗日資格。社署則派定心丸，指審視個案若受疫情影響，可豁免機構籌款須達指定金額的要求。圖：陳奕釗

機構要舉辦賣旗籌款，須前一年向社署申請並經抽籤安排；社署會審視機構過去三年曾辦賣旗日籌款成績，才考慮接納申請。自強協會中心主任吳恩兒指，機構成立逾20年以來，曾有7次「賣旗日」機會，當中2次籌得金額不達標，其中1次因受颱風。即將又到賣旗日，她坦言，近年市民更重視賣旗機構背景，疫情下也減少外出，會員憂中招亦較難動員，協會對今年須達24萬元的目標感憂慮，恐失去下一年「入閘」機會。

吳恩兒同時留意到，若市民了解機構服務，會願意一筆過捐助相對大額款項，協會近年積極加強社交媒體宣傳，如在Facebook專頁平均1至3日就出帖，用更多生動手法宣傳，加入更多義工分享短片，以今次賣旗日為例，也把籌備工作情況上載平台。同時，協會自2019年也開始經營YouTube頻道「大瞳小椅」，以輪椅人士角度拍攝生活影片，累積逾3,000人訂閱。多管齊下，近3、4個月成功募得數萬元，亦為賣旗日招得600名義工，連同原有200名會員義工，今年有800人參加，比上次約500名多，希望令賣旗日有更好成績。

