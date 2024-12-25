社聯新主席管浩鳴指業界曾走歪路　冀改抗爭文化了解政府困難

社工曾是社會運動的中流砥柱，社會服務聯會新任主席管浩鳴接受《am730》專訪時指，社工曾走歪路，現已知紅線，期望未來改變社工示威、批判的抗爭文化，應多與政府溝通，而社工課程上應加入公共財政知識，以了解政府財政困難，考慮政策持續性，並希望「令社工明白點樣同政府配合，因為資源始終都係從政府嚟」。 記者︰曾偉龍 本身是香港社福界心連心大行動董事會主席的立法會議員管浩鳴，本月獲選為社會服務聯會執委會主席，接替出任主席22年的陳智思。他日前接受《am730》專訪時表示，社工看見不公平的事情發聲是應有之義，「見到有問題都處之泰然，就唔好做社工啦」，但過往問題在於社工爭取時採取對抗方式，「一係示威，一係嘈，一係鬧，夠惡，政府怕咗你就爭取到，因為以往係教呢種方法」。

倡社工課程加公共財政 管浩鳴希望改變社福界的抗爭文化，他說社工應學習與政府溝通，一起商討和解決問題，「我絕對唔係叫佢哋收聲，睇到唔公平嘅嘢就應該講」。 抗爭文化的出現，管浩鳴歸因於過去的社工培訓不夠全面，只看見有需要人士的困難，未見政府的財政困難，建議社工課程加入公共財政科目，從宏觀角度了解政策的財政負擔和可持續性，政府亦應透過簡介會和心連心學院更透明地向社福界解釋困難，「唔係乜都嗌政府（畀），都要政府畀得起先得……兩蚊（乘車優惠）咪係咁囉……嗌完喇，大家又要番去（檢討）喇，有啲嘢要睇長啲」。

批社福界對政府運作不了解 他又指，部分社工甚至社福機構的管理層對政府的社福開支結構和政府運作未有全面理解，舉例社福開支雖逾1,000億元，但當中社會保障和直接服務分別佔逾700億元和逾100億元，故實質可調動予社福界的資源只有200億元，「（社福界）習慣性係對住嚟攞（錢），唔係當一盤生意嚟做……其實你（社福機構）都係一盤生意，（應思考）點樣做得好啲，真係令人受助」，他又說「自己嘅願望係令社工明白點樣同政府配合，因為資源始終都係從政府嚟」。

細機構行政成本高昂宜合併 業界結構方面，管浩鳴認為，香港設立非政府機構沒有太多限制，導致慈善團體數目很多和太專門，因行政成本相對固定，小機構的平均行政成本則更高，「兩個細單位合併就會好啲，因為管理層就唔使咁多」，但政府或社聯不可能強逼機構整合，「冇得逼，但admin（行政）條數係有得計」。 對於專門團體有補漏拾遺的作用，管浩鳴表示，部分團體的服務對象很專門，例如只針對自閉症、失智症等，可以提供較好服務，但從成本效益角度，則不應拆太細，亦有可能造成資源不足的假象，「可能政府成個社福都做得好好，就係做唔夠你嗰瓣，咁就嘈喇，其實係咪應該咁樣？」