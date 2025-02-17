祈祈獲內地捐贈心臟成功移植　父親形容是奇蹟感謝捐贈者家屬

女嬰祈祈去年9月出現心源性休克，確診擴張性心肌病變，心臟衰竭至大約剩餘兩成功能，最近更要完全依賴雙心室輔助器支援心臟循環功能維持生命。祈祈一直在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況持續危殆，至上星期再次出現呼吸困難和出現細菌感染。繼去年10月醫管局響應家屬公開呼籲遺體心臟捐贈，兒童醫院上周四再為祈祈父親作出緊急捐心呼籲，並同時通過相關程序向內地求助。

醫管局上周六接獲內地通知有合適心臟，內地醫療團隊昨日近中午開始進行手臟獲取手術，下午約1時半兩地在邊境管制站完成接收器官，至下午2時許運抵香港兒童醫院，過程歷時約2小時。香港兒童醫院醫療團隊隨即為祈祈進行移植手術，手術在約6.5小時後的晚上近9時完成，兒童醫院行政總監李子良指手術效果良好，形容祈祈很「叻女」，希望她能夠盡快康復。

現已毋須用人工心肺機

負責今次手術的香港兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，今次是祈祈第三次開胸手術，由於要移除胸腔內黏連和舊有心臟，其後縫合新心臟，因此手術有一定困難和風險。他指，祈祈目前仍在兒童深切治療部留醫，現已毋須使用人工心肺機，但仍要等待更多監察數據才知道祈祈情況是否已經穩定，又說自確認祈祈病況以來已認識對方和家屬，坦言「都等咗呢個手術好耐」。