祝食客飲和食德 大榮華灣仔店拉閘

屹立灣仔逾半世紀的大榮華圍村菜(灣仔店)昨日結業！食神韜韜、梁文韜昨向光顧多年的老顧客道別，祝願他們「飲和食德、身體健康！」梁文韜坦言抗疫守業3年，與其無了期等待，伙記又年紀大，不如圓滿結束。對於灣仔店結業，他笑言「我依家又唔係爭人周身債，(如果)仲要撲水遣散伙記咁就淒涼啲」，且不忘宣傳，著食客毋須傷心，想繼續吃到圍村菜，歡迎隨時到元朗總店，強調講正宗「元朗最正宗」、連續13年獲米芝蓮推介。

大榮華圍村菜(灣仔店)本月8日宣布營業至昨日(28日)，不少食客昨把握最後機會用餐，也有屯門來的食客「過海」專誠來道別，他們均熱愛酒樓的圍村菜、豬油撈飯、豬潤燒賣。其中關先生未進入門口，已急不及待拿出手機為店面拍照留影。他滔滔談及大榮華的回憶，「呢間好食呀，我食咗幾廿年，我50幾歲，由細食到大，而家驚膽固醇」，又指著門口幾圍枱，憶述幾十年來一家人最常用餐的位置。他指因家中長輩居於灣仔附近，每年過節均會到來食飯。被問會否改到元朗總店繼續光顧，他指「耐唔耐啦，但老人家(出行)唔方便，全部都七、八十歲喇，(佢哋)唔會去元朗㗎啦」。