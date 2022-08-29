祝食客飲和食德 大榮華灣仔店拉閘

屹立灣仔逾半世紀的大榮華圍村菜(灣仔店)昨日結業！食神韜韜、梁文韜昨向光顧多年的老顧客道別，祝願他們「飲和食德、身體健康！」梁文韜坦言抗疫守業3年，與其無了期等待，伙記又年紀大，不如圓滿結束。對於灣仔店結業，他笑言「我依家又唔係爭人周身債，(如果)仲要撲水遣散伙記咁就淒涼啲」，且不忘宣傳，著食客毋須傷心，想繼續吃到圍村菜，歡迎隨時到元朗總店，強調講正宗「元朗最正宗」、連續13年獲米芝蓮推介。
大榮華圍村菜(灣仔店)本月8日宣布營業至昨日(28日)，不少食客昨把握最後機會用餐，也有屯門來的食客「過海」專誠來道別，他們均熱愛酒樓的圍村菜、豬油撈飯、豬潤燒賣。其中關先生未進入門口，已急不及待拿出手機為店面拍照留影。他滔滔談及大榮華的回憶，「呢間好食呀，我食咗幾廿年，我50幾歲，由細食到大，而家驚膽固醇」，又指著門口幾圍枱，憶述幾十年來一家人最常用餐的位置。他指因家中長輩居於灣仔附近，每年過節均會到來食飯。被問會否改到元朗總店繼續光顧，他指「耐唔耐啦，但老人家(出行)唔方便，全部都七、八十歲喇，(佢哋)唔會去元朗㗎啦」。
感可惜的也包括年輕一輩。符先生、謝先生和吳小姐疫情前恆常每月一次來此朋友飯敘，坦言「慣咗嚟呢度」，已食出感情和回憶。他們期望會重開，笑言「蓮香樓都執咗兩、三次啦」，但未必會改到元朗作新聚腳點，直言地點便利度都很重要。他們認為酒樓市道差要結業，難一概而論是否防疫措施太猛烈，但認同措施多少令市道氣氛欠佳。
對於昨日結業，主理酒樓的董事總經理韜韜則較豁達，笑言選擇結業，自己「唔係爭人周身債」，只是守業3年看不到市道復甦曙光，不少上年紀伙記「捱義氣」幫手，不如作圓滿結束遣散，又指年輕的員工被其他食肆吸納，不愁生計。他坦言「如果唔係疫情，相信唔會有呢一日(結業)」。他憶述，「我做平、靚、正㗎嘛，好適合旅行團」，灣仔店對出就是會展，海傍有觀光船；旅行團5時來用餐、半至1小時就去維港夜遊，「起碼20圍，唔好多呀，做番2萬幾銀生意，日日係咁喎」，6時可做正常晚市客人，即已做多輪生意，但疫情「呢3年死啦」，僅靠董事過去買入附近的舖位收租補貼，目前「成條街靜晒，幾多吉舖，7間舖3間租唔出，一間(租金)幾十萬，無咗，攞咩去補貼」。對於復甦，他直言「講咗3年，阿超哥(特首李家超)而家都未俾到(開關)日子，林鄭都完咗(任期)」。他指，元朗總店仍會維持圍村菜特色，自己仍會「守住元朗」，歡迎食客繼續支持，祝願大家健康。