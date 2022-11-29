神舟十二太空人出艙航天服下月到港 航天深潛等50展品曬國家創科實力

「創科博覽」闊別4年回歸，下月12至22日在灣仔會展展出50件國家級展品。延續中國航天夢，首次來港「星級展品」有中國太空站、中國第一輛火星探測車「祝融號」模型；實物更有月球土壤樣本、2021年神舟十二號航天員劉伯明、湯洪波出艙所穿的「飛天」艙外航天服等，主辦單位團結香港基金希望比上屆2018年時約15萬人次更多人入場，向更多學生和年輕人展示國家和本港科研實力，鼓勵加入創科行列，但因疫情影響，調整入場人數目標至12萬人次。



展覽主題「科技引領未來」，展示國家「十三五」科技創新成就，涵蓋航天、陸地、深海、智能和生物科技領域。到港實物展品中，冬奧火炬更可供參觀人士輪候手持打卡。即使是模型展品，也是「高仿級別」，當中深潛器「奮鬥者」號更可讓參觀人士走入其中，以沉浸式體驗深潛作業。