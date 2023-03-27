禁常會：2022年吸毒人數下跌14%　可卡因10年來首超「冰毒」成常被吸食毒品

禁毒常務委員會今日（27日）在會議上備悉了藥物濫用資料中央檔案室2022年全年的統計數字，數據顯示2022年吸毒人數按年下跌14%，而可卡因10年來首超「冰毒」成常被吸食毒品。

整體吸毒人數按年下跌14%

據檔案室的數字顯示，2022年被呈報的整體吸毒人數，較2021年下降14%，由6,095人下降至5,235人，當中21歲以下青少年被呈報吸毒人數下降19%，由888人下降至718人。

另外，禁常會發現，可卡因近10年來首次超越「冰毒」，成為最常被吸食的危害精神毒品；至於最常被吸食的3類毒品，依次為海洛英、可卡因和甲基安非他明（俗稱「冰毒」）；而21歲以下青少年最常吸食的毒品則仍然是大麻、可卡因和氯胺酮（俗稱「K仔」）。