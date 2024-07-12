禁煙｜崔定邦憂措施影響旅客仿港意欲　倡仿日本公眾地方闢吸煙間

政府提出多項控煙新政策建議，包括擴大禁煙區、提高私煙罰則等。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，不少內地旅客都有吸煙習慣，禁煙範圍持續增加或影響他們來港意欲和觀感，憂慮措施會打擊旅遊業，又建議參考日本在公眾地方設立吸煙間的做法，於禁煙和照顧煙民需要之間取得平衡。

旅客憂禁煙區續擴大礙來港意欲 醫務衞生局計劃推出10項短期控煙措施，預料年底交立法會審議、目標明年通過，包括擬把「一老一幼」場所出入口範圍列作禁煙區、特定地區訂立大範圍禁煙區等，中期措施則建議持續擴大禁煙範圍。崔定邦指，現時內地有3億吸煙人口，來港的內地旅客亦較多有吸煙習慣，認為擴大吸煙區必然會影響他們來港意欲，「擔心擴大會影響落去……(內地旅客)覺得嚟香港嗰時食煙麻煩，驚咗就唔嚟。」

月內就措施徵詢內地旅行社意見 本港吸煙率現時為9.1%，崔定邦理解立法或政策要保障逾九成非吸煙者，惟倘向誤墮法網的旅客執法料損害香港形象，不執法則造成差異對待，兩個局面也是不理想。他希望當局可以在政策上取得平衡，建議在本港鬧市參考日本設立指定吸煙間供煙民吸煙，同時禁止街頭吸煙，「(旅客)簡單啲理解，整體城市感覺文明啲」，並能更有效處理「火車頭」等問題。他續說，這實際會使可吸煙範圍變得更少，形容是更進取的做法。