禁煙｜擬推禁排隊吸煙等10短期措施　目標明年通過修例及生效

政府公布控煙策略公眾諮詢結果，計劃推出10項短期措施，包括禁止排隊時吸煙、把公營醫療機構、安老院和學校等「一老一幼」出入口指定範圍列為禁煙區、全面禁止加熱煙、電子煙等另類吸煙產品、加熱煙、引入完稅香煙標籤制度和實施全煙害警示包裝等。政府目標今年底向立法會提交修例建議，明年通過並生效，但禁止管有另類吸煙產品會另設寬限期，供市民處理現時擁有的產品。

醫務衞生局局長盧寵茂指，政府會繼續維持明年吸煙率降至7.8%的目標，又稱考慮措施時要顧及影響和成效，以及市民的接受程度等。早前政府提倡禁止指定年份後出生市民買煙的建議，現列作未來進一步探討的措施。盧寵茂解釋這項決定是比較終極的手段，認為有較大爭議所以要較長時間討論，過程亦有考慮包括紐西蘭等各地做法。

規管排隊吸煙方面，首階段計劃涵蓋輪候公共交通工具、進入指定處所如公營醫療機構、公共娛樂場所、主題公園等。醫衞局副秘書長李力綱表示，排隊是市民日常常見兼容易明白的具體行為，形容相關限制時改變吸煙文化和行為的第一步，要營造氣氛顯示香港市民不喜歡排隊時有人吸煙，「排隊冇得走，要逼住食二手煙」，諮詢期內亦接獲很多市民對巴士站出現同類情況反感的意見，而新加坡、內地北京市等也有類似規限；違例吸煙定額罰款亦計劃同時翻倍至3,000元。

今次修例建議提出禁止向未成年人士提供煙草產品，提供者日後需要負上法律責任。盧寵茂強調措施是保護下一代，又稱目前法例禁止未成年人士買煙，「唔畀買，冇理由可以畀」、「將有害產品喺未成年、冇自主權下畀佢係一個罪行」，當局會從發現未成年人管有甚至吸煙開始調查，但承認執法遇到的難題或與調查虐兒個案相若。

「火車頭」難定義立法須審慎

俗稱「火車頭」的一邊步行一邊吸煙屬2026年推行的中期措施之一，李力綱坦言定義「火車頭」和執法有困難，「步行過程停低又點執法」，重申法例必須謹慎和審慎，避免誤會和爭拗。其餘中期措施包括計劃減低香煙零售曝光、加強規管銷售點的銷售限制，以及進一步擴大禁煙區等。