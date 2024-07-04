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2024-07-04 18:04:30

禁煙｜自由黨調查：91%內地市民來港意欲會減少　促重新檢討控煙政策

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禁煙｜自由黨調查：91%內地市民來港意欲會減少　促重新檢討控煙政策

禁煙｜自由黨調查：91%內地市民來港意欲會減少　促重新檢討控煙政策

政府建議推出10項短期控煙措施，包括禁止薄荷味、水果味等所有加味煙。自由黨訪問2,547名有吸煙習慣的內地居民，發現91%會因禁煙政策減少來港意欲，自由黨促請重新檢討政策。

自由黨今日舉行記者會，公布在上月19日至本月2日訪問了2,547名有吸煙習慣的內地居民，因內地旅客佔比近80%，足見內地與香港經濟密不可分。調查發現有55%受訪者吸食傳統香煙，44%吸食加味煙、電子煙、加熱煙或其他煙草產品。調查中，95%受訪者計劃未來到港公幹、旅遊或探親。近70%受訪者知悉港府準備禁止吸食加味煙、電子煙和其他加熱產品，更有91%表示會因而減少來港意欲。

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對於醫務衞生局局長盧寵茂早前指，相信旅客不會為了吸煙來港，自由黨主席邵家輝指應該掉轉說，全世界沒有一個地方禁煙，怎會有人專門為了吸煙來香港。「如果為咗旅遊，吸煙限制會唔會令佢選擇唔嚟？市民諗一諗我定局長講得啱」。邵家輝希望在保障香港市民健康同時平衡經濟發展，政府亦需尊重遊客的吸煙選擇權，例如容許在指定範圍內吸煙是很普遍的安排。

憂變成殺雞取卵

自由黨立法會議員李鎮強認同政府有些控煙政策過於極端，會打擊旅遊業發展，變成殺雞取卵。他舉例日本設有吸煙室，裝備抽風和過濾系統，減低吸煙對周邊環境的影響。他建議政府容許煙民有地方吸煙，平衡煙民與非煙民的利益。

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吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）