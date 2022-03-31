禁飛令｜料解禁首日逾2000人返港　國泰首班倫敦抵港客機爆滿

第五波疫情回落，港府對9個國家的「禁飛令」明日(4月1日)解禁，特首林鄭月娥指，據她了解，明日將有逾20班機、逾2,000名旅客抵港，但未計算轉機旅客。根據機管局網站，明日有10班分別來自英國、澳洲、菲律賓及尼泊爾的直航航班抵港，其中國泰航空CX2252將「搶閘」於明凌晨2時40分從倫敦抵港。

從機管局網站可見，明日共有10班直航機來自9個撤銷禁飛令的國家，其中6班來自菲律賓、兩班來自英國，其餘兩班則來自澳洲及尼泊爾。本報今午約1時瀏覽國泰航空網站，發現首班來自倫敦、預計明晨2時40分著陸的航班CX2252已經爆滿，只餘明早11時55分從倫敦希斯路機場抵港的CX238的尚有空位，預計當地時間今午5時起飛，經濟客艙索價651.76英鎊 (約6694.49港元)，尚有近70個空位，而特選經濟客艙則索價1,243.76英鎊 (約12,775.15港元)，只剩4個空位。