禁飛令｜料解禁首日逾2000人返港　國泰首班倫敦抵港客機爆滿

第五波疫情回落，港府對9個國家的「禁飛令」明日(4月1日)解禁，特首林鄭月娥指，據她了解，明日將有逾20班機、逾2,000名旅客抵港，但未計算轉機旅客。根據機管局網站，明日有10班分別來自英國、澳洲、菲律賓及尼泊爾的直航航班抵港，其中國泰航空CX2252將「搶閘」於明凌晨2時40分從倫敦抵港。
從機管局網站可見，明日共有10班直航機來自9個撤銷禁飛令的國家，其中6班來自菲律賓、兩班來自英國，其餘兩班則來自澳洲及尼泊爾。本報今午約1時瀏覽國泰航空網站，發現首班來自倫敦、預計明晨2時40分著陸的航班CX2252已經爆滿，只餘明早11時55分從倫敦希斯路機場抵港的CX238的尚有空位，預計當地時間今午5時起飛，經濟客艙索價651.76英鎊 (約6694.49港元)，尚有近70個空位，而特選經濟客艙則索價1,243.76英鎊 (約12,775.15港元)，只剩4個空位。
政府網站顯示全數酒店4月均有房
至於檢疫酒店方面，本報查閱政府網站發現全數酒店於4月均尚有空房可預訂，但華大盛品酒店、香港萬怡酒店、香港頤庭酒店銅鑼灣及香港東涌福朋喜來登酒店等則大部分日子只剩餘少量房間。華麗銅鑼灣酒店在政府網站顯示除4月1日外，整個4月均尚有房間，但本報在酒店網站查閱時，卻顯示最快需要於5月27日才可預訂。