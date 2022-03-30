禁飛令｜本港人才流失是不爭事實　林鄭月娥：對優秀人才和學生仍具吸引力

第五波疫情持續，港府「封關」已久，採取嚴厲的外防輸入措施，林鄭月娥重申，不會放棄嚴守外防輸入的方針，而解除對9個國家的地區性航班「熔斷機制」只是理順安排，呼籲社會不要誤會是放寬。林鄭月娥承認，近月本港面對人才流失是不爭的事實，惟相信待疫情過後將會有更好發展，又提到本港對於優秀人才和優秀學生仍具吸引力，形容香港仍是匯聚人才的地方，重申沒有人比她更重視本港的國際地位，期望外資看到香港仍是能賺錢的地方。

林鄭月娥指，昨日與由政務司長擔任主席的「國際商務委員會」召開視像會議，會上包括各國際商會代表及香港領事等逾130名委員，向他們講解港府於上周一(21日)公布的措施將逐步落實，包括取消9個國家的地區性航班「熔斷機制」等，以回應外國商會、金融機構和海外傳媒對於香港能否於疫情下能否保持國際金融中心等地位的關注。林鄭月娥形容，會上氣氛「好務實、好和諧」，出席者大體上歡迎有關措施，但部分人認為港府外防輸入措施「太緊」，而她認同本港現時遠遠未達外地放寬防疫措施的程度，現階段亦不認為可讓抵港者回家檢疫。她強調，港府不會「躺平唔做嘢」，並會每天檢視如何改善外防輸入，達致「滴水不漏」，並重申取消「禁飛令」不是放寬。

林鄭月娥：外資信心不應是一朝一夕

被問到如何挽留外資信心，林鄭月娥指，看不到有其他經濟體系和香港一樣，有來自中央堅定的支持，認為外資的信心不應該是「一朝一夕」，而應是對本港、對一國兩制及對中央如何看待香港所存的信心，「如果外資睇唔到就冇辦法」，但她希望外商看到香港仍是一個「搵到錢嘅地方」。