禁飛令｜衛生署澄清兩宗輸入非Omicron XE　許樹昌：傳染力較BA.1及BA.2高10%

第五波疫情回落，港府對於9個國家的「禁飛令」解除，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，本港早於2月初錄得兩宗涉Omicron XE變種病毒的輸入個案。衛生署昨晚回覆查詢時澄清，該兩宗個案的確帶有Omicron BA1-BA2複合變異病毒株，但並非Omicron XE。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，世衛開始留意Omicron XE和其他新變種，認為尚未去到令人關注的地步，形容是「未成氣候」，但初步數據顯示Omicron XE較BA.1及BA.2的傳播性增加10%。
衛生署表示，該兩宗輸入個案分別涉21歲及22歲男子，均於2月1日從荷蘭抵港，於機場抵港檢測呈陽性。根據香港大學進行的全基因組測序分析顯示，該兩宗個案帶有Omicron BA1-BA2複合變異病毒株，但並非Omicron XE。衛生署續指，現時未有在本港社區發現涉及Omicron XE變異病毒株的本地感染個案，衛生防護中心會繼續密切留意有關情況和最新的研究數據及資料。
許樹昌：抵港檢疫嚴謹料流入社區風險不大
許樹昌今早於電台節目指，兩宗個案由德國經荷蘭抵港，帶有Omicron BA.1及BA.2的混合病毒，但基因排序並非與XE一模一樣，而現時本港對抵港檢疫要求嚴謹，只要確保抵港旅客已接種兩針、在登機和抵港後均接受檢測，並須在檢疫酒店隔離7天，相信即使有新變種病毒，流入社區的風險亦不大。
許樹昌指，英國自1月初至今只有約700宗Omicron XE案例，該變種主要是Omicron成分，預料致病性不會增加；屬於Omicron BA.1及Delta混合的XD和XF則主要在西歐流行，暫時未有足夠數據顯示會成為強勁的流行品種。他重申，病毒變種是常規，是一定會發生，接種新冠疫苗能提供足夠T細胞反應對付新變種，可減低重症、入院和死亡風險。