禁飛令｜衛生署澄清兩宗輸入非Omicron XE　許樹昌：傳染力較BA.1及BA.2高10%

第五波疫情回落，港府對於9個國家的「禁飛令」解除，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，本港早於2月初錄得兩宗涉Omicron XE變種病毒的輸入個案。衛生署昨晚回覆查詢時澄清，該兩宗個案的確帶有Omicron BA1-BA2複合變異病毒株，但並非Omicron XE。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，世衛開始留意Omicron XE和其他新變種，認為尚未去到令人關注的地步，形容是「未成氣候」，但初步數據顯示Omicron XE較BA.1及BA.2的傳播性增加10%。

衛生署表示，該兩宗輸入個案分別涉21歲及22歲男子，均於2月1日從荷蘭抵港，於機場抵港檢測呈陽性。根據香港大學進行的全基因組測序分析顯示，該兩宗個案帶有Omicron BA1-BA2複合變異病毒株，但並非Omicron XE。衛生署續指，現時未有在本港社區發現涉及Omicron XE變異病毒株的本地感染個案，衛生防護中心會繼續密切留意有關情況和最新的研究數據及資料。