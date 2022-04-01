禁飛令｜防護中心：本港曾現兩宗Omicron XE　均於機場堵截未流入社區

第五波疫情回落，港府對於9個國家的「禁飛令」今起解除。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，暫時未有輸入個案的初步確診數字，但問到英國早前出現的Omicron XE變種病毒時，證實本港早於2月初發現兩宗涉及該變種的輸入個案，均於機場檢測發現，其後社區亦沒有發現類似的個案。

英國衞生安全局早前公布，當地出現637宗涉及Omicron XE變種病毒的個案，最早於今年1月19日首次出現，為Omicron BA.1及BA.2的混合病毒，另有兩款Omicron XD及XF病毒則為Omicron BA.1及Delta混合的病毒。張竹君被問到該些新變種病毒時，指留意到有其他地區有出現涉及混合病毒的個案，世衛正研究是否會增加傳播力，以及會否引起更嚴重病情。

張竹君：會就每宗輸入個案作變異病毒株分析

張竹君指，防護中心早前亦接獲香港大學呈報，指於2月初曾於兩宗輸入個案發現Omicron XE變種病毒，均於機場檢測堵截，其後社區亦沒有發現類似個案。她補充指，防護中心會就每宗輸入個案進行變異病毒株分析，再抽樣進行全基因分析，強調會密切注意其他地方的疫情發展及世衛的最新公布，並檢視新病毒是否會對香港帶來風險，防疫措施會按情況作出修訂。