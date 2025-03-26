禁餵野生動物擴至野鴿生效半年 發194定額罰款通知書 近半涉野鴿

政府修例將全港禁餵野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿，並提高非法餵飼，新修訂由去年8月生效至今年2月底，相關部門就非法餵飼野生動物和野鴿共發出194張定額罰款通知書。當中45張涉餵飼猴子、20張涉餵飼野豬、33張涉野鳥，以及96張涉野鴿。此外，漁護署期間亦透過傳票檢控1宗涉及違例餵飼野鳥的個案，被判罰款5,000元。

另外，漁護署署長黎堅明昨與傳媒茶敘時透露，為推廣本地漁農產品，漁護署計劃聯同相關業界整合及完善產品的生產及銷售鏈，推出一個新品牌。黎堅明指，將由署方主力統一管理及推展新品牌工作，期望在今年內推出。品牌涵蓋各本地漁農產品，如漁產品、蔬果及生鮮肉等。為建立安全、低碳及優質本地品牌形象，會在產品生產方面做統一標準。漁護署已與本地認證機構及漁農團體接洽，探討合作方案；獲認證的產品將設溯源標籤，令消費者可從中獲取產品來源的資訊。黎堅明稱要為新品牌建立信譽制度，確保是本地生產的產品，令巿民對品牌有信心。他指政府將擔任協調角色，盡力促成生產商及銷售商的交易，但不會干預巿場定價。他認為香港品牌有價值，未來或會將本地產品銷售至內地或外國巿場。