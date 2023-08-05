福島核廢水｜倘港府收緊水產進口　日本駐港總領事保證不會以牙還牙

日本福島核廢水最快今個月排放。日本駐港總領事岡田健一於一個電視台專訪中表明，即使港府再收緊水產進口限制，保證日本不會以牙還牙，亦跟日本會否支持香港加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)無關。

港府早前表明福島核廢水一旦排入海，會禁止日本10個都縣的水產品進口。岡田健一接受《NOW新聞》訪問表示，希望特區政府要顧及港日關係，尤其反修例事件後，香港在日本的形象已不太好。被問到內地及香港政府將進一步禁止日本產品，日本政府會否採取反制措施。岡田健一指出，這是一個假設性問題，他難以作答，但他可以保證日本不是一個會作出不合邏輯、卑鄙、以牙還牙的國家，但他憂慮香港在日本的形象。他說，150個地區完全沒限制，28、29個正撤銷，但香港、澳門及中國將會加強限制，反問「如果你是名日本人，你如何想？我很擔心。」他認為，如果香港政府這樣做，可能必然對香港聲譽造成損害。

岡田健一：任何政府都不可做愚蠢行為害到自己人民 被問到本港一旦採取進一步入口禁令，會影響日本政府支持港府加入RCEP。岡田健一說，這是兩個議題，重申日本政府不是那種會以牙還牙的政府，亦不合邏輯。他說，核廢水處理過後，氚濃度只是世界衞生組織飲用水標準的七分一。他以樽裝水來解釋，指氚存在於這瓶水，認為人們不會擔心亦會飲用，並指重點不是氚是否存在，而是是否合乎安全標準。