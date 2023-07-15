福島核廢水｜ 謝展寰：禁令範圍均在福島附近非「劃大咗」 暫沒計劃補貼飲食業

政府早前宣布，一旦日本排放核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉等10個都縣的水產品進口。環境及生態局謝展寰接受電視節目訪問時表示，如果日本排放核廢水，必要採取行動以保障市民健康。被問及禁令涉及都縣較貼近內陸，現時範圍是否劃大了。謝展寰解釋擴闊範圍為預先防範，認為相關地區鄰近福島，仍有風險，並非「劃大咗」，因此以保險、保守方法挑選，不論高低先禁止進行觀察，寧願範圍先擴闊，日後沒有問題再考慮是否放寬。

相關禁令並非「靠信任」

他指，因現時日方表示排出核廢水安全，是基於實驗室實驗，但排放核廢水規模大，需時30年，難以確保途中會否出現問題，因此需要持續觀察，又指相關禁令並非「靠信任」，本港食安中心會持續檢測進口食物，禁令期限將以科學和事實為基礎考慮。