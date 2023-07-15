福島核廢水｜ 謝展寰：禁令範圍均在福島附近非「劃大咗」 暫沒計畫補貼飲食業

政府早前宣布，一旦日本排放核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉等10個都縣的水產品進口。環境及生態局謝展寰接受電視節目訪問時表示，如果日本排放核廢水，必要採取行動以保障市民健康。被問及禁令涉及都縣較貼近內陸，現時範圍是否劃大了。謝展寰解釋擴闊範圍為預先防範，認為相關地區鄰近福島，仍有風險，並非「劃大咗」，因此以保險、保守方法挑選，不論高低先禁止進行觀察，寧願範圍先擴闊，日後沒有問題再考慮是否放寬。
相關禁令並非「靠信任」
他指，因現時日方表示排出核廢水安全，是基於實驗室實驗，但排放核廢水規模大，需時30年，難以確保途中會否出現問題，因此需要持續觀察，又指相關禁令並非「靠信任」，本港食安中心會持續檢測進口食物，禁令期限將以科學和事實為基礎考慮。
日本駐港總領事對禁令表示極度遺憾
日本駐港總領事對禁令表示極度遺憾，謝展寰表示禁令有否「轉彎餘地」主動權在於日方，希望日本放棄排放核廢水，已向日方要求讓國際參與監督排放核廢水，希望日後可以派員到當地，視察食品安全。
未有計劃向飲食業提供補貼
至於會否向業界提供補貼，謝展寰表示政府暫未有計劃。他認為最好做法是讓市民知道，香港巿面上出售的食物必定安全，當市民放心時，相信對業界將來的生意會有幫助。他強調當局不只是依賴食物標誌主行辨識，更會跟蹤食物生產地，以審核是否可以進口，魚目混珠的情況難以實行。
明年4月實施垃圾徵費不會再延期
另外，謝展寰表示明年4月實施垃圾徵費，不會再延期，屆時如有人不用指定袋，會罰款1,500元；如有人亂拋垃圾，則會罰3,000元。而經常違法的市民被檢控一次的罰款已足夠多年使用指定袋，「罰一次夠買幾年喇」。