福島核污水排海 港今起禁日本10都縣水產進口 加強監察輻射數據 市民帶返港送禮自用不違法 代購可罰10萬囚1年

福島核污水最快於今午排放入海，中方昨繼續敦促日方撤銷錯誤決定，又指若日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。本港則即日起，針對核污水排海擴大《食物安全命令》，禁止來自日本10個都縣的水產進口，以及加強監察本港漁產品和水域輻射水平，以確保日本進口食品安全。當局指，若市民從日本帶被禁地區之水產回港自用或贈予親友並不受限，但強調用作販賣或代購等商業行為則違法，又重申港府研判後相信當地水產品具一定風險，不建議港人採購。

港府即日凌晨零時起擴大《食物安全命令》，源自日本東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉共10個都縣的收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽和未經加工或經加工的海藻，若在新命令生效後開始經海路或空路付運，均不得進口本港。 政府昨召開跨部門記者會交代具體安排，食環署長楊碧筠指，《命令》禁止有關水產品輸入香港以及在港供應，《食物安全條例》列明供應的定義包括「售賣」、「交換或處置並為此收取代價」、「為商業目的送出作獎品或贈品」等，因此市民赴日後帶回當地食材自用或免費送贈親友，均不會受禁令所限。她續指，代購因涉及商業行為會受規管，違者最高可處罰第六級罰款，即最多罰款10萬元，以及最長可監禁12個月。

對於澳門同日起禁止日本10都縣水產入口的同時，亦禁入境者攜帶日本相關都縣的食品進口；楊碧筠指，本港有關條例是管制進口及供應，當局亦要平衡考慮個人做法與食物安全；而若涉代購或走私問題，食物安全專員黃宏指，會與海關緊密合作，包括聯合行動應對。 被問及《命令》中「水產」的定義，黃宏解釋，主要指魚、介貝類水產，「一夜干」和「魚乾」等其他方式保存水產亦受限，而魚蛋等合成食品則未被禁令涵蓋，「魚蛋可以溝好多麵粉，未必有成條魚。」她又稱，若水產由受管制都縣轉口至其他地方加工等，有關食品亦會受到規管；至於由水產加工而成的豉油、蠔油等亦不受限制，惟強調本港食安中心會在食品進口的層面抽驗。食安中心今年4月起已逐步加強為日本進口食品進行輻射檢測，並於6月12日起提升至每日檢測，截至周日已檢測過萬個日本進口品樣本，包括5,541個水產及其製品、海藻、海鹽。食安中心今日起將於每個工作天在網上公布有關日本進口食品的資訊，包括輻射檢測結果。