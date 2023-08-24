福島核污水排海 港今起禁日本10都縣水產進口 加強監察輻射數據 市民帶返港送禮自用不違法 代購可罰10萬囚1年

福島核污水最快於今午排放入海，中方昨繼續敦促日方撤銷錯誤決定，又指若日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。本港則即日起，針對核污水排海擴大《食物安全命令》，禁止來自日本10個都縣的水產進口，以及加強監察本港漁產品和水域輻射水平，以確保日本進口食品安全。當局指，若市民從日本帶被禁地區之水產回港自用或贈予親友並不受限，但強調用作販賣或代購等商業行為則違法，又重申港府研判後相信當地水產品具一定風險，不建議港人採購。
港府即日凌晨零時起擴大《食物安全命令》，源自日本東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉共10個都縣的收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽和未經加工或經加工的海藻，若在新命令生效後開始經海路或空路付運，均不得進口本港。
政府昨召開跨部門記者會交代具體安排，食環署長楊碧筠指，《命令》禁止有關水產品輸入香港以及在港供應，《食物安全條例》列明供應的定義包括「售賣」、「交換或處置並為此收取代價」、「為商業目的送出作獎品或贈品」等，因此市民赴日後帶回當地食材自用或免費送贈親友，均不會受禁令所限。她續指，代購因涉及商業行為會受規管，違者最高可處罰第六級罰款，即最多罰款10萬元，以及最長可監禁12個月。
對於澳門同日起禁止日本10都縣水產入口的同時，亦禁入境者攜帶日本相關都縣的食品進口；楊碧筠指，本港有關條例是管制進口及供應，當局亦要平衡考慮個人做法與食物安全；而若涉代購或走私問題，食物安全專員黃宏指，會與海關緊密合作，包括聯合行動應對。
被問及《命令》中「水產」的定義，黃宏解釋，主要指魚、介貝類水產，「一夜干」和「魚乾」等其他方式保存水產亦受限，而魚蛋等合成食品則未被禁令涵蓋，「魚蛋可以溝好多麵粉，未必有成條魚。」她又稱，若水產由受管制都縣轉口至其他地方加工等，有關食品亦會受到規管；至於由水產加工而成的豉油、蠔油等亦不受限制，惟強調本港食安中心會在食品進口的層面抽驗。食安中心今年4月起已逐步加強為日本進口食品進行輻射檢測，並於6月12日起提升至每日檢測，截至周日已檢測過萬個日本進口品樣本，包括5,541個水產及其製品、海藻、海鹽。食安中心今日起將於每個工作天在網上公布有關日本進口食品的資訊，包括輻射檢測結果。
加強檢測讓市民重拾信心
環境及生態局常任秘書長劉利群指，來自日本的食品佔本港進口食品2%，若計及水產類別佔比更高達6.75%，又稱日本進口食品的百分比變化，要視乎消費者和市場決定，重申來自10個都縣以外的日本水產仍可進口。劉回應有關對業界支援的提問時表示，現階段最重要是讓市民重拾信心，未來會加強檢測來自日本其他地方的進口食品，「所以市面食到嘅日本水產係多重保障」，並指食品通過食安中心檢測後，會獲發一封放行信，「有封信就係好嘅憑證。」她被追問是否不考慮為受影響業界提供經濟援助時稱，「我覺得頭先提嘅支援最幫到業界。」
料核污水對本港水域影響很低
今日起，漁護署亦會加強監測本地養殖和批銷的捕撈漁產品輻射水平，天文台亦已加密檢測本港水域海水樣本。天文台助理台長李立信指，日本和香港相距約3,000公里，排放的核污水「越洋過海」後會大大稀釋，認為對本港水域影響很低。漁護署助理署長黎存志亦相信，本港水域魚產品受輻射影響機會相當低，不過有漁民團體擔心市民對水產失去信心從而影響生計，政府可以做的便是加強檢測和發放資訊釋除疑慮。
另外，有報道指廣東核電站排出的核污水氚含量較福島核污水高，當局被質疑只對日本實施禁令是否雙重標準。衛生署主管高級物理學家李紹強指，兩者排放情況完全不同，解釋福島的核污水直接接觸過包括氚等多種放射性物料，故輻射水平會較正常核電廠高。