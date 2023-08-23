福島核污水明排海 港禁10都縣水產進口 每日公布輻射數據 日式食肆嗌救命 恐三分一結業

日本政府昨終宣布明(24日)起啟動福島核污水排海計劃，中國外交部指嚴重關切事件並強烈反對，已向日方提出嚴正交涉。港府昨亦隨即宣布明日起，禁止東京、福島等10個都縣的水產品進口，並會每日公布從日本進口食品樣本輻射檢測結果，以及本港水域和本地漁獲輻射水平。本港日式食肆普遍擔心生意將大受影響，有專營廚師發辦(Omakase)商戶表示，雖已更換部分海產來源，惟基於海產質素，刺身、貝類未能找到替代品，又指訂位數目已大跌五成；至於食客則意見不一，有市民更稱，「啲魚周圍游」不會過於擔心核污水問題。

明日起，東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產品，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻將被禁止進口香港。環境及生態局長謝展寰解釋，日本今次排放核污水橫跨逾30年，若處理過程中出現問題，必然對環境和食物安全帶來嚴重損害，因此選擇禁止10個都縣的水產品進口，是比較保險的做法，並強調禁令是為了保障食物安全和市民健康，防範相關風險。 謝展寰續指，跨部門工作小組會於今天召開記者會，講解加強保障日本食物安全的細節；而環境局、食安中心、漁護署和天文台將會在每個工作天公布從日本進口的食品樣本輻射檢測結果，以及本港水域和本地漁獲的輻射水平。他又表示，政府將與日本食品進口業界、餐飲業界及日本當局保持溝通，並緊密監察日本進口食品及福島核電廠排放核污水的情況。 至於何時會放寬禁令，謝展寰回應指要視乎日本核污水排放的實際情況，以及當地的監測系統是否安全，如果日方能夠提供數據證明系統安全，令港府有信心時才會考慮放寬禁令。被問到政府會否對受影響的餐飲業界提供支援，他稱業界早知道政府會採取的措施，相信已有相應的安排，包括從其他縣份尋找替代品。

廚師發辦店：部分食材難替代 日式廚師發辦店鮨山月的主廚東師傅指，目前餐廳已有五成以上海產更換了來源地，並準備後備餐單。但他直言，吞拿魚、海膽等刺身類食品未能找到替代品，只能盡量選用遠離福島的海產，但難以從其他地方輸入，「你唔會喺西貢撈完海膽直接食，有啲嘢(刺身)一定係只有日本先得。」東師傅又指，月前宣布核污水將排海後，生意已跌三成，本月24日後的訂位數目更大降五成。他已有心理準備禁令會長時間維持，只能做好出品並向顧客說明已盡量選用遠離福島的海產，以及配合優惠吸引市民。他亦希望當局顧及全港的廚師發辦店，提供金錢資助等支援，因禁令範圍涵蓋乾濕貨，無疑對廚師發辦影響巨大。 業界恐逾千日式餐廳結業 香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強表示，月前宣布將核污水排後，業界整體生意已即時下跌一至兩成，最近跌幅更擴大到四至五成，情況較疫情更為嚴重，估計核污水開始排海後，本港現有逾4,000家日式餐廳中，有約三分之一將結業，並指得悉有日本餐廳選擇休業，「唔開淨交租，唔使俾人工、水電；唔開蝕10萬，開咗蝕20萬，唔開仲好過開！」 陳強又指，雖然業界過去有為日本食材尋找替代品，但面對替代品質素、價錢和運輸成本較高等問題，加上顧客未必接受，未有廣泛實行。他又質疑，即使業界找到其他日本替代品和有食品檢測制度，亦未能改變公眾對日本食材與輻射之間的聯繫，「日本菜唔係必需品、必食品，唔食日菜，可以食韓菜、東南亞菜，客人唔去食，就足以令業界死亡」。 陳強認為，業界若要捱過此關，需要三項條件，包括食肆可貼出標識，證明食材安全；顧客對核安全認知亦提升；以及排放核水後的每天監察數據均顯示安全，「望兩至三個月後，市民可回復信心；如果市民唔肯食，就企喺度」。