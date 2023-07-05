福島核污水｜國際報告稱排海計劃符合國際安全標準 香港核學會質疑非全部專家認同報告結論

國際原子能機構報告指，日本福島核污水排海計劃符合國際安全標準。香港核學會主席陸炳林今日（5日）接受電台訪問時指，報告不少部分採用「知悉」而非「同意」字眼，質疑並非全部專家都認同報告結論，又指報告未有公開討論細節，希望國際原子能機構進一步解説。他説排放核污水計劃的確實影響，仍需更多研究，認為今次報告無助釋除市民疑慮，如果政府不全面禁止來自福島的食品，或會減少市民對進口食品的信心。

陸炳林又說，過往在實驗室就少量排放進行研究，認為是可行，但實際進行大量排放核污水時，是否仍然如估算一樣，需要很多研究才能確定。至於應否擴大禁止日本相關地區水產等食品進口，他認為需要做風險評估，當排放核污水時測試數據才能決定。

陳凱欣：政府應更強硬與鄰近地區阻止日本排放核污水

另外，立法會議員陳凱欣亦在電台節目表示失望，但指即使沒有有關報告，日本仍然會一意孤行落實計劃，她相信特區政府會參考國家和本港專家意見，作出相應行動，包括一旦日本開始排放核污水，會禁止福島一帶沿岸高風險水產進口。

她指，核污水含有的放射性物質「氚」會持續影響食物鏈，形容是不可逆轉，政府每年需投放約1000萬元做食品安全檢測，或要持續30年，認為政府應採取更強硬態度，與鄰近地區阻止日本排放核污水。



