福島核污水｜城大調查：6成受訪者憂污水排放 但遊日意欲未減 逾半支持進口管制

日本自去年8月起啟動核污水排放，港府隨即禁止進口福島等10個都或縣的食品進口。城大今日(18日)發表一項針對香港市民對日本排放污水，以及赴日旅遊及購買日本商品的問卷調查。結果顯示，超過六成的受訪者(60.4%)認為福島核電廠排放核廢水會對個人健康造成負面影響。此外，分別各有5成受訪者稱會避免食用福島地區的食品，和支持香港政府啟動進口管制措施。

城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧與其研究團隊在去年10月至12月期間，透過網上問卷形式，成功訪問1,418名年齡超過20歲的香港市民，了解他們在健康風險認知、防範措施，以及現行政策三方面的看法。健康風險認知方面，超過六成的受訪者(60.4%)認為福島核電廠排放核廢水會對個人健康造成負面影響，增加疾病感染機率。調查亦發現，性別和年齡與健康風險認知有顯著關係。約六成四的女性受訪者(64.3%)感受到該事件帶來的健康風險較高，比例高於男性受訪者(55.5%)。