福島核污水｜城大調查：6成受訪者憂污水排放 但遊日意欲未減 逾半支持進口管制

日本自去年8月起啟動核污水排放，港府隨即禁止進口福島等10個都或縣的食品進口。城大今日(18日)發表一項針對香港市民對日本排放污水，以及赴日旅遊及購買日本商品的問卷調查。結果顯示，超過六成的受訪者(60.4%)認為福島核電廠排放核廢水會對個人健康造成負面影響。此外，分別各有5成受訪者稱會避免食用福島地區的食品，和支持香港政府啟動進口管制措施。
城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧與其研究團隊在去年10月至12月期間，透過網上問卷形式，成功訪問1,418名年齡超過20歲的香港市民，了解他們在健康風險認知、防範措施，以及現行政策三方面的看法。健康風險認知方面，超過六成的受訪者(60.4%)認為福島核電廠排放核廢水會對個人健康造成負面影響，增加疾病感染機率。調查亦發現，性別和年齡與健康風險認知有顯著關係。約六成四的女性受訪者(64.3%)感受到該事件帶來的健康風險較高，比例高於男性受訪者(55.5%)。
七成20至29歲受訪者稱不會減少遊日次數
在防範措施方面，雖然超過五成受訪者(52.8%)表示會避免食用福島地區的食品，但僅有不足三成受訪者(25.7%)表示會減少去日本旅遊的次數或購買來自日本的生活用品。50歲以上的受訪者傾向避免食用福島地區的食品(62.7%)、減少前往日本旅遊的次數(32.2%)和避免購買和使用來自日本的生活用品(26.5%)。相反，在20-29歲的受訪者中，只有分別不足四成(38.1%)和僅有一成(10.2%)表示會避免食用福島地區的食品，及避免購買和使用來自日本的生活用品。超過七成(76.9%)更表示不會減少去日本旅遊的次數。
問及對現行政策態度方面，超過五成受訪者(56.4%)支持香港政府啟動進口管制措施；超過七成受訪者(74.3%)支持政府實施輻射監測措施。
黃懿慧表示，儘管許多受訪者表示會避免食用福島地區的食品，但並未明顯減少前往日本旅遊或購買日本商品的意願；調查亦顯示香港市民會平衡不同風險行為，認為除福島地區外，日本其他地區的風險程度相對較低。