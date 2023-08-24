福島核污水｜報團人數減少料屬「陣痛」　東瀛遊：11月部分「紅葉團」已滿額

日本最快今午(24日)排放核污水入海，港府即日起禁止源自東京、福島等10都縣的水產品進口。東瀛遊執行董事禤國全在電台表示，昨日報團人數較之前少約兩成，但認為屬「陣痛」，估計兩三星期後報團人數便會恢復正常。

禤國全表示，相信今次事件對報日本團的人數影響不會太長期，形容未來3個月、即9月至11月日本團的報名人數穩定，部分11月「紅葉團」更已額滿。惟他指任何負面消息一傳出，都會短暫出現「陣痛」，昨日報團前往日本的旅客數字，較過去一段時間平均減少約20%，預料情況仍會持續兩至三周。