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2023-08-24 11:22:47

福島核污水｜報團人數減少料屬「陣痛」　東瀛遊：11月部分「紅葉團」已滿額

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禤國全指，昨日報日本團人數減少兩成，認為只屬「陣痛」。(資料圖片)

禤國全指，昨日報日本團人數減少兩成，認為只屬「陣痛」。(資料圖片)

日本最快今午(24)排放核污水入海，港府即日起禁止源自東京、福島等10都縣水產品進口東瀛遊執行董事禤國全在電台表示，昨日報團人數較之前少約兩成，但認為屬「陣痛」，估計兩三星期後報團人數便會恢復正常。

禤國全表示，相信今次事件對報日本團的人數影響不會太長期，形容未來3個月、即9月至11日本團的報名人數穩定，部分11月「紅葉團」更已額滿。惟他指任何負面消息一傳出，都會短暫出現「陣痛」，昨日報團前往日本的旅客數字，較過去一段時間平均減少約20%，預料情況仍會持續兩至三周。

福島核污水｜稱難要求當地餐廳說明食材是否受禁

對於旅行社會否調整日本團的膳食安排，例如不吃魚生等，禤國全稱當地食材均需通過日本當局測試，證明不受核污染，並獲得合格證，才會供應予食肆，部分餐廳亦會自行再做檢測，就算餐廳不招待旅客亦有本地人光顧，相信餐廳負責人在供應食材給食客前，會確認食材不含輻射，又說這方面只能夠信任餐廳，難以要求它們均說明食材是否來自10個受禁都縣。

至於港府禁令未涵蓋旅客購買10個受禁都縣水產作為手信自用，他認為疫情後航空公司對行李的要求嚴格，如空運當地海產回港一般要用發泡膠盛載，需多付一件行李費用，基於運費成本，不多團友會購買海產作為手信。

▼日本福島核污水港府管制措施▼

日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。(am730製圖) 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖）

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