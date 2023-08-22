福島核污水｜日本駐港領事館對進口禁令感「極度遺憾」　繼續就措施與港府溝通

日本駐港總領事館稱，已在港舉辦了3次記者會解說排放核污水事宜。(資料圖片／林俊源攝)

日本確定最快周四(24日)排放核污水，港府同日將會啟動進口管制措施，禁止東京、福島等10個都縣的水產品進口。日本駐港總領事館書面回覆《am730》指，日本政府多次向港府提供有關日本食品安全的資訊和理據，並要求港府基於科學證據，盡快解除對日本食品的進口限制，並對香港特首李家超指示實施禁令感到極度遺憾(extremely regrettable)。

日本駐港總領事館指出，日本政府一直詳細解釋ALPS處理水排放情況及其安全性，並重申已向香港政府引述國際原子能機構(IAEA)報告解釋，排放符合相關國際安全標準，對人類和環境的影響微乎其微(negligible)。

指排放經6年審核 反駁不負責任排放指控

對於李家超批評排放是不負責任，日本駐港總領事館反駁指，有關觀點完全不正確(not true at all)，因日本政府已進行對計劃進行逾6年的審核，而IAEA經兩年的審核後，亦得出排放符合國際安全標準的結論。

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