福島核污水｜日本駐港領事館對進口禁令感「極度遺憾」　繼續就措施與港府溝通

日本確定最快周四(24日)排放核污水，港府同日將會啟動進口管制措施，禁止東京、福島等10個都縣的水產品進口。日本駐港總領事館書面回覆《am730》指，日本政府多次向港府提供有關日本食品安全的資訊和理據，並要求港府基於科學證據，盡快解除對日本食品的進口限制，並對香港特首李家超指示實施禁令感到極度遺憾(extremely regrettable)。
日本駐港總領事館指出，日本政府一直詳細解釋ALPS處理水排放情況及其安全性，並重申已向香港政府引述國際原子能機構(IAEA)報告解釋，排放符合相關國際安全標準，對人類和環境的影響微乎其微(negligible)。
指排放經6年審核 反駁不負責任排放指控
對於李家超批評排放是不負責任，日本駐港總領事館反駁指，有關觀點完全不正確(not true at all)，因日本政府已進行對計劃進行逾6年的審核，而IAEA經兩年的審核後，亦得出排放符合國際安全標準的結論。
▼日本福島核污水港府管制措施▼
會繼續與港府就解除禁令溝通
日本駐港總領事館進一步指，日本水產品的安全性在科學上已獲證實，而自日本311大地震後對日本食品實施進口限制的55個國家和地區，有48個已經取消限制，包括歐盟、瑞士、挪威和冰島等。
至於事件會否影響兩地關係，日本駐港總領事館表示，日本政府將繼續與港府就禁令溝通，並繼續以高透明度方式，提供基於科學證據的資訊，並強烈要求盡早取消進口限制，以維持兩地的良好關係，避免任何嚴重負面影響。
對於如何推廣日本海產品的安全性，日本駐港總領事館稱，已在港舉辦了3次記者會作解說，未來會繼續與香港各方合作解說，並將努力讓所有人均可在香港安心享受日本美食。