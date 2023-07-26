福島核污水︱日領事館促港府考慮放寬水產進口令 環境局：密切關注保持溝通

日本駐港總領事館今日(26日)召開記者會，再度解說報告內容。總領事岡田健一表示，促請特區政府重新考慮放寬禁令，又指不希望事件影響雙方關係；又指雖然IAEA的報告已表明排放核廢水對環境的影響「微不足道」，惟特區政府仍有疑慮，會繼續向政府及市民保持緊密溝通，以及向公眾解說。

日本政府預料最快下月排放核廢水，國際原子能機構(IAEA)早前發表報告指福島排放核廢水計劃符合安全標準，惟多國對此仍存疑慮。特區政府日前表明若日方一旦啟動排放核廢水，將即時禁止日本10個都縣水產進口香港。

福島核污水︱已接觸特首李家超並對進口禁制令表達關注

國際原子能機構早於本月4日就日本排放核廢水計劃的報告得出最終結論，當中提及處理水一經排放，「對人類和環境的輻射影響可忽略不計」，惟港府表明若日本堅持排放核廢水，將對日本10個縣的水產品實施進口管制。總領事岡田健一表示，已接觸特首李家超，並對進口禁制令表達關注，希望特區政府可以科學角度審視IAEA的報告，放寬入口禁制令。

岡田健一又表示，會繼續與特區政府保持溝通，並向大眾解說報告的內容，期望可以消除公眾疑慮，令市民對相關縣市的水產品重拾信心。城大機械工程學系講座教授日引俊詞指，以30年的核污水排放期計算，如果將排入海洋的核污水，當中的放射性物質「氚」，換算成純氚水 (T2O)，則純氚水 (T2O) 的每月排放量只有一滴，實際排入海洋的氚量微乎其微。

環境及生態局回覆查詢時表示，特區政府高度關注日本福島核廢水排放計劃，並重申保障香港食物安全和公眾健康是特區政府的首要考慮；會密切注意事態發展，並與日方保持溝通。

福島核污水︱日本駐港總領事館傳媒簡介會情況：