福島核污水｜日領館對港府擬禁水產入口感極度遺憾　無計劃改變排放方案

日媒報道日本計劃最快8月排放核廢水，環境及生態局局長謝展寰昨日（12日）預告，日本一旦啟動排放核廢水，港府將即時禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都縣的水產品進口，包括活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽及未經加工或經加工的海藻。

日本駐香港總領事館回覆《am730》指，日本政府多次向港府提供日本食品安全的資訊，並要求盡快根據科學證據撤除日本食品入口限制，強調日本政府代表昨日（12日）向港府解釋排放「先進液體處理系統處理水(ALPS treated water )」的安全性，並向港府指出國際原子能機構7月4日發表的報告指出「ALPS處理水」的排放符合國際安全標準，對人類和環境的影響微不足道（negligible）。

促港府撤除入口限制

日本駐香港總領事館表示，對港府昨日下午公佈當日本將「ALPS處理水」排放入海，便會對日本十個都縣水產品實施入口限制，感到極度遺憾（extremely regrettable），日本政府將繼續與港府就相關問題溝通，提供所需資訊。日本駐香港總領事館強烈要求港府盡快撤除對日本食品的現有入口限制，並不再收緊限制。

無計劃改變排放計劃

對於港府要求日本放棄排放「核廢水」入海，日本駐香港總領事館表示，日本專家就有關處理方法商討超過6年，並檢驗5個選項，認為現有方案是最切實可行（ practically feasible），有關處理方法在日本本土和中國等海外地區有很多先例。日本駐香港總領事館又指，日本現時沒有計劃改變排放計劃。