福島核污水｜李家超與日本駐港總領事會面　表明倘日方一意孤行禁水產進口是必須

特首李家超今日應要求與日本駐港總領事岡田健一會面，並表達香港特區政府對日本福島核廢水排放計劃的高度關注，會以保障香港食物安全和公眾健康作第一考慮。李家超在會上表明，日方計劃無間斷式大量排放核廢水到海上，時間長達30年之久，做法史無前例，對食物安全和環境影響造成沒法排除的風險。如日方一意孤行，特區政府必須採取措施保障香港的食物安全和市民的健康，並指措施細節是必須和必要的，而措施已由環境及生態局長較早前公開宣布。特區政府會密切注意事態發展，願意與日方保持溝通。

若日方排海當局將禁10都縣水產品進口

環境及生態局長謝展寰早前宣布，基於必須作有效預先防範的原則，計劃一旦日方啓動排放廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。除了禁止相關都縣水產品進口外，食環署轄下食物安全中心亦會於進口及零售層面把關，繼續加強對日本進口食品的檢測，並按風險評估的結果適時調整相關監測工作。食安中心6月中起亦全面提升日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品。

日本駐港總領事岡田健一回應指，對香港政府的禁制表示極度遺憾，他又呼籲港府取消目前的食品限制，以及對進一步收緊限制重新考慮。