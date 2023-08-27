福島核污水｜李家超：世上無零出錯方法 謝展寰：日本須公開更多數據 不排除擴大禁令範圍

日本上周開始排放核廢水，本港即時禁止福島等十都縣的水產品進口。行政長官李家超今日(27日)出席第二場《施政報告》咨詢會後表示，非常重視日本排放核污水帶來的即時及長期威脅。他指，核廢水的排放長達30多年，所累積的風險難以估計，強調政府必須把市民健康放在首位。環境及生態局局長謝展寰則表示，日本只把公布數據的焦點集中在「氚」的含量上是不足夠，認為需要公開更多數據，強調要有國際參與以及公開透明，才能有信心。

李家超表示，政府非常重視日本排放核污水帶來的即時及長期威脅，強調政府即時禁止來自10個都縣的海產進口，並每日檢測其他都縣進口的水產，是要確保食物安全及市民健康；至於其他地方的海產亦會全面、每日進行檢測，非海產的食品也會抽樣進行檢測。他又指，由於核污染有累積性，故無論排出來的核污水量有多微小，都有累積性的風險，而目前目前沒有人知道此舉的風險，亦沒有任何「零出錯」的制度或做法，政府必須把市民健康放在首位，保持謹慎，採取最能保障市民的措施。

謝展寰：日本應該公開更多數據 不排除擴大禁令範圍

謝展寰出席電視節目《講清講楚》時表示，估計日本在排放核廢水初期，水中的有害物質濃度不會過高，惟擔心由於排放年期長達30年，而全世界均未曾處理過這樣的污水淨化。他又指，今年5月日本曾在福島驗出超標達180倍的魚類，又延遲公布6月份核廢水缸的爆喉事故，批評日本政府未有進行解說，指上述情況必然是某個環節出問題。他又批評，日本政府公開的數據只集中在「氚」含量上，是明顯不足夠，認為需要更多公開的數據，亦需要有國際參與，才能令他人有信心。

中國海關總署在日本排放核廢水當中即宣布禁止日本水產入口，對於會否考慮跟隨內地做法，謝展寰表示，要視乎數據及科學，而非個人主觀意見，但若然其他縣的食品輻射超標，或有可能擴大控制範圍。問到何時可放寬禁令，謝展寰指輻射物質會累積，不會隨時間而減退，會密切留意相關情況。

