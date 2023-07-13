福島核污水｜梁美儀指管制時限視乎數據　內陸縣加工問題水產亦須管制 環境局：沒有先例支持 須全盤考慮食安風險

日本一旦啟動排放核污水，港府將即時禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都縣的水產品進口。坊間有意見質疑港府擬管制水產來源的都縣，包括栃木、群馬、埼玉和長野4個內陸縣，而新潟縣海岸向西，遠離福島排放核污水的水域。
內陸都縣涉加工處理海產同需管制
食物及環境衛生諮詢委員會主席兼城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀向《am730》表示，港府擬禁止的海產非只限於鮮活水產，亦包括涉加工處理的水產和海鹽，「東面水域的魚可以賣去毗鄰的縣作加工，做加工處理、曬乾、磨片，禁止是要釋除市民的疑慮和風險」。
日本排放核污水勢在必行，梁美儀表示，香港一直以來採用風險為本應對日本來港水產，即使在311事故發生後輻射最高的時候，仍透過加強抽查確保進口的日本水產安全，故市民不用過份擔心，未來港府亦將加強抽查。
看兩三年數據均安全可放寬
排放計劃長達30年，本港市民可能長期未能食用被禁制都縣的水產，梁美儀表示，禁制的年期將取決於輻射數據，包括日本檢測數據、香港抽驗數據和日本周邊國家水域的數據，「看兩三年數據，都是安全的，就可以放寬……我們不時與各國國家通報資料，假設韓國度到高劑量（輻射），就加強（規管），如果度不到，就會放寬」。
環境及生態局：排放核廢水計劃沒有先例支持其安全性 港府須全盤考慮食安風險
就如何決定管制水產入口的10個都縣及為何包括4個內陸縣份，環境及生態局回覆《am730》指，排放核廢水的計劃沒有任何先例支持其長期可靠性和和安全性，在計劃仍存在大量不確定性，並會持續30年的情況下，港府必須在排放初期審慎處理食物安全的風險，以市民健康為及食物安全為首要考慮，全盤考量所有可能出現食安風險的情況。
當局續指，在制訂有關措施時，是參考其他經濟體的管制措施，以及考慮到受排放計劃影響風險較高的食物主要是來自福島及其附近沿岸縣份的水產品等多項因素。事實上，香港自2011年針對日本水產品實施的入口管制措施，一直以來亦適用於栃木及群馬兩個內陸縣份。
就國際原子能機構報告指出排放核廢水計劃符合國際安全標準，港府如何評估若禁止有關水產入口的違反世貿規定風險，港府則未有正面回應。