福島核污水｜梁美儀指管制時限視乎數據　內陸縣加工問題水產亦須管制

日本一旦啟動排放核污水，港府將即時禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都縣的水產品進口。坊間有意見質疑港府擬管制水產來源的都縣，包括栃木、群馬、埼玉和長野4個內陸縣，而新潟縣海岸向西，遠離福島排放核污水的水域。

內陸都縣涉加工處理海產同需管制

食物及環境衛生諮詢委員會主席兼城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀向《am730》表示，港府擬禁止的海產非只限於鮮活水產，亦包括涉加工處理的水產和海鹽，「東面水域的魚可以賣去毗鄰的縣作加工，做加工處理、曬乾、磨片，禁止是要釋除市民的疑慮和風險」。

日本排放核污水勢在必行，梁美儀表示，香港一直以來採用風險為本應對日本來港水產，即使在311事故發生後輻射最高的時候，仍透過加強抽查確保進口的日本水產安全，故市民不用過份擔心，未來港府亦將加強抽查。

看兩三年數據均安全可放寬

排放計劃長達30年，本港市民可能長期未能食用被禁制都縣的水產，梁美儀表示，禁制的年期將取決於輻射數據，包括日本檢測數據、香港抽驗數據和日本周邊國家水域的數據，「看兩三年數據，都是安全的，就可以放寬……我們不時與各國國家通報資料，假設韓國度到高劑量（輻射），就加強（規管），如果度不到，就會放寬」。