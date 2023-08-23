福島核污水｜港府強調日後市面日本食品經多重保障　劉利群：何時撤銷禁令「過早討論」

日本周四起排放核污水，香港政府同日會禁止日本10個都縣的水產品進口，有關跨部門小組舉行記者會介紹措施。對於何時可放寬或撤銷禁令，環境及生態局常任秘書長劉利群指現時過早討論，她指實施禁令後會監察一籃子的考慮因素，包括日本排放核污水的系統是否運作正常、日本水產輻射水平多少等，特區政府會觀察一段時間再作調整。她又指政府有相關經驗，當2011年發生福島核事故，當時香港亦有發出食物安全命令，再在2018年有限度放寬命令，會參考以往的經驗。另外，劉指如果日方要取信於其他國際經濟體，應有第三方參與及認證有關核輻射數據。

當局進一步解釋醬料，如豉油、蠔油等不受禁令涵蓋。而香港市民一向喜歡到日本旅行，在日方開始排放核污水後，相關水產風險會增加，呼籲市民外遊要注意風險。市民在日本買手信回港亦不受禁令影響，但當局強調如果是代購等則違反禁令，會與海關緊密合作，檢控違反食物安全命令的人士。但經評估後，日本有關10個都縣的食品有風險，所以仍然不建議市民購買當地水產品自用或送贈他人。

政府指檢測日本進口食品的程序行之有效，食安中心增加投放200萬元資源增置檢測儀器等，並加密檢測所有日本進口食品，由今年6月12日至本月20日，共檢測10,357個日本進口食品樣本，已經等同去年全年的樣本數目。政府強調日本食品通過檢測後才能在市面售賣，若果出現高輻射檢測結果亦會通知市民，所以市民在香港市面購到的日本食品受多重保障，都是安全。

無正面回應會否向日式餐飲界提供資助

對於會否向本港的日式餐廳業界提供資助，劉利群指業界反映現時面對的最大問題是市民的信心，希望通過加密檢測，及當日本食品通過檢測，食安中心會向進口商發信證明，藉此向市民發放訊息，強調在市面上購得的日本食品都是安全。至於今早亦與業界舉行了網上座談會，有約700人出席，向他們講解日後實施的措施釋除疑慮。政府亦為業界設立了兩條熱線，分別可諮詢有關空運和海運日本水產品的疑難。

政府指由日本進口的食品佔香港的2%，而被禁制的海產佔6.75%。不在禁制令中，佔比較多的則是雞蛋，佔逾10%。政府指來自日本的食品佔比如何變化，視乎市場需求。天文台則加密本港水域的輻射監測至每月一次，不過指日本和香港相距約3,000公里，「越洋過海」稀釋後，認為排放核污水對本港水域的影響很低。