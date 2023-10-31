福島核污水｜港續禁日本水產進口領事感遺憾　痛心日式食肆生意挫

僅少數國家地區批評核污水危險

自8月起被禁止進口水產到港的日本10個都縣，包括東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉。岡田健一今日(31日)稱，全球約200個國家當中，已經有31個於今年夏季撤銷日本產品進口限制，又稱除香港、澳門和內地外，只有俄羅斯和北韓等少數國家或地區，仍批評排放核污水的危險。

岡田健一又說，國際原子能機構和包括中國在內的第三方分析機構專家，過去兩周曾到日本和就福島縣的海水及水產品採樣，確認核污水排放工作正按計劃安全地展開。他續稱，國際原子能機構已在福島核電站設立常設辦事處，相信多重監測已可確保日本水產的安全。