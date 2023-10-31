福島核污水｜港續禁日本水產進口領事感遺憾　痛心日式食肆生意挫

日本今年8月和本月兩度排放福島第一核電站的核污水到大海，並計劃於後日(11月2日)開始第三輪排放。本港至今仍禁止進口來自10個都縣的水產、海鹽和海藻食品，日本駐港總領事岡田健一對禁令感到遺憾，指日本政府實施的多重監測已可確保食品安全，呼籲港府以科學證據為依歸，盡快撤銷禁令。
僅少數國家地區批評核污水危險
自8月起被禁止進口水產到港的日本10個都縣，包括東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉。岡田健一今日(31日)稱，全球約200個國家當中，已經有31個於今年夏季撤銷日本產品進口限制，又稱除香港、澳門和內地外，只有俄羅斯和北韓等少數國家或地區，仍批評排放核污水的危險。
岡田健一又說，國際原子能機構和包括中國在內的第三方分析機構專家，過去兩周曾到日本和就福島縣的海水及水產品採樣，確認核污水排放工作正按計劃安全地展開。他續稱，國際原子能機構已在福島核電站設立常設辦事處，相信多重監測已可確保日本水產的安全。
欣賞港人繼續熱愛日式食品
對於本港部分日式餐廳生意受影響，岡田健一稱領事館一直與本地日式餐廳有恆常交流，他對此感到很痛心，同時又欣賞港人在核污水排放後，繼續熱愛日式食品。至於港府早前指未獲邀請到福島核電廠視察，他指日方最近已發出邀請，如港府有意派代表出席，日方將十分歡迎。