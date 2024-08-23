福島核污水｜禁日水產一年逾千餐廳結業　飲食業︰撤禁亦無用　環境局︰若有異常再收緊　

政府刊憲禁止日本10個都縣水產等入口一年，未受限日本進口水產和本港水域輻射水平至今未發現超標。香港餐飲聯業協會會董陳強表示，日式餐廳生意受排水事件影響約半年，並受經濟差和北上消費熱等困擾，一年間有逾千餐廳結業，但業界和食客已適應「禁令」，即使撤禁對生意幫助亦不大。環境局覆稱，為保障食物安全和公眾健康，港府必須維持現有的防範措施，並不排除未來收緊禁止進口的範圍。
日本去年8月24日將福島核電廠核污水（日稱「ALPS處理水」）排入大海，港府同日宣布禁止來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產、海鹽和海藻食品進口本港。食物安全中心則會測試未受限從日本入口的相關產品的輻射水平，漁護署和天文台亦會分別檢驗本地漁產品樣本輻射水平和本港水域的環境輻射水平。至8月22日，食安中心及漁護署分別檢測共約7.8萬個日本進口食物樣本及共1.8萬個本地漁產品樣本，全部合格。
陳強︰禁令削日餐廳「防守力」
水產禁令實施一年，去年曾指禁令實施後有10%至20%日式食肆需休業、轉型或停業的香港餐飲聯業協會會董陳強向《am730》表示，禁令推出後經過2至3個月混亂期，食客和生意減少，食材因檢測延遲送抵，錯失晚市，但其後日本和本港的輻射檢驗數據安全，食客回復信心，生意略為回升，食材通關問題亦解決，再受經濟差、日本匯率低和北上消費熱潮等持續夾擊，過去一年有約三分之一的日式餐廳倒閉，包括他經營的居酒屋亦於半年前結業，「倒水時4,000間，而家已經少於3,000間」。
陳強表示，日本政府排放核污水前已受傳媒廣泛報道，後來港府實施「禁令」，日式餐廳生意受打擊半年之久，生意大跌一半，耗盡業界的防守力，加速餐廳結業，「彈藥多啲梗係可以捱耐啲」。但他認為，市民與業界已適應禁令，而因食客減少，食品需求下降，替代日食的食材成本亦已回穩，「（即使）而家撤令亦冇好多幫助」。
環境局︰日方未能保證排放無任何風險
環境局上周覆稱，日方目前未能保證核污水排放的淨化和稀釋裝置能長期有效運作，也未能保證排放不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險，福島核電站亦屢生事故；港府在保障香港的食物安全和公眾健康的前提下，必須維持現有的防範措施，未來若發現異常情況，不排除進一步收緊禁止進口的範圍。截至8月6日，食安中心共發現41宗涉及44個食物來自受管制縣份懷疑違反《食物安全命令》的個案，涉事產品沒有流出市面。
日領︰排水安全 促港府撤禁
日本駐港總領事館上周回覆，受港府對日本水產品實施管制影響，去年9月至12月日本出口香港水產價值按年大跌33.1%至46.9%，形容管制措施並不基於科學證據，世界其他國家亦少有實施類似管制，對此表示遺憾(regrettable)。日本駐港總領事館續指，國際原子能機構今年1月和7月發表報告多次確認排放「ALPS處理水」安全，日方將繼續提供高透明度和可靠的科學數據，要求港府即時移除對日本水產的管制措施。