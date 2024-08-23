福島核污水｜禁日水產一年逾千餐廳結業　飲食業︰撤禁亦無用　環境局︰若有異常再收緊　

政府刊憲禁止日本10個都縣水產等入口一年，未受限日本進口水產和本港水域輻射水平至今未發現超標。香港餐飲聯業協會會董陳強表示，日式餐廳生意受排水事件影響約半年，並受經濟差和北上消費熱等困擾，一年間有逾千餐廳結業，但業界和食客已適應「禁令」，即使撤禁對生意幫助亦不大。環境局覆稱，為保障食物安全和公眾健康，港府必須維持現有的防範措施，並不排除未來收緊禁止進口的範圍。

日本去年8月24日將福島核電廠核污水（日稱「ALPS處理水」）排入大海，港府同日宣布禁止來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產、海鹽和海藻食品進口本港。食物安全中心則會測試未受限從日本入口的相關產品的輻射水平，漁護署和天文台亦會分別檢驗本地漁產品樣本輻射水平和本港水域的環境輻射水平。至8月22日，食安中心及漁護署分別檢測共約7.8萬個日本進口食物樣本及共1.8萬個本地漁產品樣本，全部合格。