福島核污水｜謝展寰指繼續吃日本菜　上任一年由大眾判斷功過

日本上月下旬開始排放核污水，港府隨即禁止日本10個都縣的水產進口。環境及生態局局長謝展寰接受報章專訪時表示，現時討論放寬禁令仍然是言之尚早，港府無法交出時間表，強調短期內放寬禁令的可能性很低，除非日本政府在態度上有很大轉變。他重申整件事情的主動方在於日本，而放寬或加強禁令都視乎日方做法，香港只是被動方。

局方將定期公布 食品的輻射水平

謝展寰指，日本排放核污水初期的檢測數據沒有問題，但未能保證接下來30年都沒有問題，因此港府需要更多資料才會考慮放寬禁令。他指政府亦會為日本其他地方進口香港的水產，進行核輻射檢驗，一旦發現有任何問題，禁令必定會「加碼」。他又指當局短期內會開始每1個月或2個月公布食品的輻射水平，並進行數據分析，可用作統計分析趨勢，日常就會繼續以合格或不合格的簡單方式公布給市民。謝展寰指自己繼續有吃日本菜，強調港府非常緊張食物安全，希望向市民給予信心，能進口香港的食物都是安全的，從而將飲食業的衝擊減到最低。