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2023-08-07 11:38:27

福島核污水｜謝展寰：將核污水排海　如把垃圾掃在鄰居門口

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福島核污水｜福島第一核電廠。(資料圖片)

福島核污水｜福島第一核電廠。(資料圖片)

港府表明一旦日本排放核污水，就會禁止10個日本都縣的水產品進口。環境及生態局局長謝展寰發表網誌，批評將別人不願意接受的風險，不管風險是高是低，強加或者轉嫁於別人都是不應該和不道德。他形容把發生意外後的核污水排海，與把垃圾掃在鄰居的門口，以及為自己的益處或方便，作出讓別人不便甚至傷害別人的行為，性質上有相同之處。

謝展寰﹕不應混淆自願性風險和非自願性風險

謝展寰又指，最近聽到一個新說法，指人類生活免不了面對各種風險，舉例說乘坐飛機和巴士也會面對風險，不能要求零風險。故此只要經處理後的福島核污水達到一定標準，就算有風險，香港政府也應該接受，不必採取防範措施。謝展寰指此說法混淆了兩個重要概念，就是自願性風險和非自願性風險，一個人乘坐飛機和巴士是個人選擇，不是他不知道有風險，而是他為了達到某種目的，願意接受相關風險。謝繼而指此和運動員明知道運動可能受傷，但樂意參與的道理相類似。

日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖）

謝展寰﹕始作俑者是日本單方面決定核污水

謝展寰再指香港一直重視和日本保持良好關係亦要保障食物安全和市民健康。他指亦要認清事實，「始作俑者是日本單方面決定把核污水倒進大海香港是被動方加強管制日本水產進口是受害人採取措施來保護自己的正常和底線做法客觀的人都會到誰是誰非

此外，謝展寰補充指日本東京電力公司今年5月在日本福島海灣內捕捉的1條海魚體內放射性元素「銫」的含量超標180倍，反映在某環節出現不尋常的情況，但日本政府至今沒有提供整全說法只是反覆強調福島的魚不會作食用和出口用途，呼籲不要擔心

謝展寰﹕難保證30年不出亂子

謝展寰指最關心的問題是這個把大量核污水排海的計劃前所未有有理由擔心日本政府如何保證為時30年的排海計劃不會出亂子」，以及如何保證輻射物質在海洋環境積累不會造成問題

對於日方強調經處理後，核污水不會影響生態和食物安全甚至可以飲用。謝展寰回應指，世界上曾有很多設計優良的設施系統和操作在多重安全保障之下都因為各種未能預計的原因或人為錯誤出現問題造成莫大損害。而福島核污水排海過程跨越30若然處理過程出現問題必然會造成嚴重損害。

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