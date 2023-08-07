福島核污水｜謝展寰：將核污水排海　如把垃圾掃在鄰居門口

港府表明一旦日本排放核污水，就會禁止10個日本都縣的水產品進口。環境及生態局局長謝展寰發表網誌，批評將別人不願意接受的風險，不管風險是高是低，強加或者轉嫁於別人都是不應該和不道德。他形容把發生意外後的核污水排海，與把垃圾掃在鄰居的門口，以及為自己的益處或方便，作出讓別人不便甚至傷害別人的行為，性質上有相同之處。

謝展寰﹕不應混淆自願性風險和非自願性風險

謝展寰又指，最近聽到一個新說法，指人類生活免不了面對各種風險，舉例說乘坐飛機和巴士也會面對風險，不能要求零風險。故此只要經處理後的福島核污水達到一定標準，就算有風險，香港政府也應該接受，不必採取防範措施。謝展寰指此說法混淆了兩個重要概念，就是自願性風險和非自願性風險，一個人乘坐飛機和巴士是個人選擇，不是他不知道有風險，而是他為了達到某種目的，願意接受相關風險。謝繼而指此和運動員明知道運動可能受傷，但樂意參與的道理相類似。