福島核污水｜謝展寰：將核污水排海　如把垃圾掃在鄰居門口

港府表明一旦日本排放核污水，就會禁止10個日本都縣的水產品進口。環境及生態局局長謝展寰發表網誌，批評將別人不願意接受的風險，不管風險是高是低，強加或者轉嫁於別人都是不應該和不道德。他形容把發生意外後的核污水排海，與把垃圾掃在鄰居的門口，以及為自己的益處或方便，作出讓別人不便甚至傷害別人的行為，性質上有相同之處。
謝展寰﹕不應混淆自願性風險和非自願性風險
謝展寰又指，最近聽到一個新說法，指人類生活免不了面對各種風險，舉例說乘坐飛機和巴士也會面對風險，不能要求零風險。故此只要經處理後的福島核污水達到一定標準，就算有風險，香港政府也應該接受，不必採取防範措施。謝展寰指此說法混淆了兩個重要概念，就是自願性風險和非自願性風險，一個人乘坐飛機和巴士是個人選擇，不是他不知道有風險，而是他為了達到某種目的，願意接受相關風險。謝繼而指此和運動員明知道運動可能受傷，但樂意參與的道理相類似。
謝展寰﹕始作俑者是日本單方面決定排核污水
謝展寰再指香港一直重視和日本保持良好關係，但亦要保障食物安全和市民健康。他指亦要認清事實，「始作俑者」是日本單方面決定把核污水倒進大海，香港是被動方，加強管制日本水產進口是「受害人」採取措施來保護自己的正常和底線做法，客觀的人都會看到誰是誰非。
此外，謝展寰補充指日本東京電力公司今年5月在日本福島海灣內捕捉的1條海魚，體內放射性元素「銫」的含量超標180倍，反映在某環節出現不尋常的情況，但日本政府至今沒有提供整全說法，只是反覆強調福島的魚不會作食用和出口用途，呼籲不要擔心。
謝展寰﹕難保證30年內不出「亂子」
謝展寰指最關心的問題是這個把大量核污水排海的計劃前所未有，有理由擔心日本政府如何保證為時30年的排海計劃不會「出亂子」，以及如何保證輻射物質在海洋環境積累不會造成問題。
對於日方強調經處理後，核污水不會影響生態和食物安全，甚至可以飲用。謝展寰回應指，世界上曾有很多設計優良的設施、系統和操作，在多重安全保障之下，都因為各種未能預計的原因或人為錯誤，出現問題造成莫大損害。而福島核污水排海過程會跨越30年，若然處理過程出現問題，必然會造成嚴重損害。