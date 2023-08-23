福島核污水｜遊日手信不受禁令影響　謝展寰：勿帶水產品回港

日本政府日前宣布，將於明日（24日）起啟動福島核污水排海計劃，中國外交部表示強烈反對，本港政府亦隨即宣布禁令，禁止來自東京及福島等10個都縣的水產品進口本港，今天刊憲。環境及生態局局長謝展寰表示，市民買手信不受影響，但呼籲市民不要帶水產返香港。

福島核污水｜ 謝展寰呼籲市民不要帶水產品返港 謝展寰在一個電台節目中表示，法例覆蓋進口作售賣商業用途，個人帶小量入境不受法例管制，但他強調，屬禁令範圍的水產品有存在風險，建議市民不要帶有關水產品返香港；目前已經入口本港，以及在明日凌晨零時前起飛付運的日本水產品，也不受禁令影響。

福島核污水｜ 非高風險都縣食品亦須檢測 謝展寰又指，基於風險管理，希望將有風險食物禁止進口，因此除了沿岸都縣，鄰近地區也納入禁止範圍，目的是保證進口香港食物安全。假如輻射性檢測時發現有問題，就會考慮擴大禁令範圍。 至於來自非高風險都縣的其他食品，謝展寰表示，須附有日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口香港，港府亦會加強對日本進口食品，以及來自日本其他都縣的所有批次水產品，進行輻射檢測，以達致多重保障，以確保市面及餐廳供應的日本水產一定安全。

福島核污水｜ 謝展寰批評日本政府做法不負責任 謝展寰又批評日本政府，將核污水排海的做法不負責任，將風險轉嫁他人，令大家都不開心，質疑日本為何不選擇其他更穩妥的做法；加上排海過程長達30年，認為日本政府難以確保過程中不會出問題。