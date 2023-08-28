福島核污水｜食安中心檢測日本進口水產 全部合格 楊碧筠：加強解說把好關

食安中心公布今日(28日)日本進口水產的檢測情況。截至今日中午，食安中心過去3日已對184個進口日本「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本作輻射水平檢測，未有發現輻射水平超出安全標準。此外，漁農自然護理署已對50個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。至於本港水域的環境輻射水平亦未有發現異常情況。
食安中心表示，由本月24日起至今日中午，中心及漁農自然護理署分別檢測了共567個日本進口食物樣本及共250個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。
另外，食環署署長楊碧筠今日在食物安全專員黃宏醫生的陪同下到機場，視察日本進口食品的清關及檢測程序。她表示，食物安全關乎市民身體健康，食安中心會繼續於進口層面做好把關工作，並加強與業界解說新措施，確保運作順暢和保障香港食物安全。
食環署表示，根據目前觀察，大部分日本進口水產食品的檢測時間跟以往大致相若，大都可在1小時左右完成，而連同檢測在内的整體清關時間，一般亦可於3至4小時內完成。署方又指，食安中心亦會繼續與本地日本食品進口業界和餐飲業界保持緊密聯繫，就相關管制措施和最新情況與業界溝通，並將於明日(29日)為相關業界舉行第3場網上簡報會，解釋新措施的具體細節。簡報會也邀請了物流業界參加，以便更好配合進口貨品的運送安排。