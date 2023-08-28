福島核污水｜食安中心檢測日本進口水產 全部合格 楊碧筠：加強解說把好關

楊碧筠到機場視察日本進口食品的清關及檢測程序。(政府新聞處)

食安中心公布今日(28日)日本進口水產的檢測情況。截至今日中午，食安中心過去3日已對184個進口日本「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本作輻射水平檢測，未有發現輻射水平超出安全標準。此外，漁農自然護理署已對50個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。至於本港水域的環境輻射水平亦未有發現異常情況。

食安中心表示，由本月24日起至今日中午，中心及漁農自然護理署分別檢測了共567個日本進口食物樣本及共250個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。

