福島核污水｜食安中心檢測2個日本水產樣本符合安全標準 內地禁日本水產 環境局：兩地各有制度

此外，漁農自然護理署已對50個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。天文台亦指，上月起已加強監測本港水域的環境輻射水平，由原來的每季一次增至約每月一次，本月14日採集的樣本，「氚」的水平沒有異常，並無驗出人工伽馬放射性核素。

內地海關總署禁日本水產 環境局：兩地各有制度 如有需要會採取 任何所需措施

另外，中國海關總署今日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。對於港府會否跟隨中國海關總署的做法，環境及生態局回覆《am730》查詢時表示，內地海關總署和特區政府的出發點完全一致，都是保障食物安全和市民的健康。兩地都有自己的制度和管理辦法，都是按自己制度和法律法規設計應對措施 。特區政府已按現行機制採取所需措施，保障食物安全和市民健康。相關措施，除禁止較高風險的十都縣水產進口外，更包括檢測所有來自日本的水產，安全才可進口，對食品安全的保障達到相同目的。局方指，會繼續密切監察日本排放核污水情況和相關數據，如有需要，會採取任何所需的措施進一步保障食物安全。