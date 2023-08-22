福島核污水｜飲食業界料三分一日菜館或結業　餐廳休業「唔開仲好過開」

本地餐飲業經歷多重打擊，日本菜餐廳更將經歷水產禁令打擊。香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強向《am730》表示，日本政府月前宣佈傾倒核廢水，業界生意已即時下跌一至兩成，最近跌幅更擴大到四至五成，情況較疫情更為嚴重，估計日本傾倒核水後，本港現有逾4,000家日本餐廳中，有約三分之一將會結業，並指得悉有日本餐廳選擇休業，「唔開淨交租，唔使畀人工、水電；唔開蝕10萬(元)，開咗蝕20萬(元)，唔開仲好過開。」 陳強表示，雖然業界過去有為日本食材尋找替代品，但面對替代品質素、價錢和運輸成本較高等問題，加上顧客未必接受，業界未有廣泛實行。他又質疑，即使業界找到其他日本替代品和有食品檢測制度，亦未能改變公眾對日本食材與輻射之間的聯繫，「日本菜唔係必需品、必食品，唔吃日菜，可以食韓菜、東南亞菜，客人唔去食，就足以令業界死亡。」 ▼港人在超級市場選購日本魚生▼

業界冀政府推安全認證標識 他形容，飲食業過去數年經歷疫情、經濟轉差和北上消費連環打擊，日本菜業界更要經歷核水排放的大課題，「做生意唔可以長期入不敷支，(日本餐廳)捱咗都成3、4年，諗住有曙光時，又有新打擊」。他期望政府會推出支援政策協助日本食肆渡過難關，同時推出政府安全認證的標識，「有個Q嘜貼喺舖頭，等顧客知道安全。」 陳強又認為，業界若要捱過此關，需要三項條件，包括食肆可貼出標識，證明食材安全；顧客對核安全認知亦提升；以及排放核水後的每天監察數據均顯示安全，「兩至三個月後，市民可以回復信心，如果市民唔肯食，就企喺度」。 ▼日本福島核污水港府管制措施▼